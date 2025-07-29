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Головна Мобілізація Неявка за повісткою — яке покарання загрожує

Неявка за повісткою — яке покарання загрожує

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 04:30
Як карають за ігнорування повісток — правознавці надали відповідь
Вручення повістки. Фото ілюстративне: кадр із відео

В умовах загальної мобілізації та воєнного стану військовозобов'язані після отримання повістки зобов'язані в зазначені дати й час з'являтися до ТЦК та СП. За ігнорування цієї вимоги за умови відсутності поважних причин можуть не лише оштрафувати, а й засудити до позбавлення волі.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіли юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Ярослав  Звоненко й адвокат адвокатського бюро "Романа Сацика" Ярослав Хлівний.

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Покарання за неявку за повісткою

Правознавці зазначають, що за неявку за повісткою для уточнення даних або на проходження ВЛК передбачається адміністративна відповідальність: штраф 17–25 тисяч гривень. Також працівники військкомату звертаються до поліції, аби подати порушника в розшук і в подальшому затримати.

Якщо ж людина не з'явилася за бойовою повісткою, її можуть притягнути до кримінальної відповідальності.

"Бойову повістку видають останньою після всіх попередніх: коли людина вже уточнила дані, пройшла ВЛК і є придатною до служби ЗСУ", — зазначив Ярослав Хлівний.

За ухилення від мобілізації після отримання бойової повістки військовозобов'язаному загрожує до п'яти років позбавлення волі. Щоправда, якщо в людини були поважні причини для неявки, її не каратимуть.

"Скажімо, була якась серйозна хірургічна операція. Тоді цю бойову повістку переписують на іншу дату. Наприклад, треба буде прийти за місяць", — пояснив Хлівний.

За словами Ярослава Звоненка, є низка причин, які вважаються вагомими підставами для неявки до ТЦК та СП за повісткою. Зокрема, йдеться про стихійне лихо, хворобу військовозобов'язаного, воєнні дії на території проживання, смерть близького родича.

Про причину відсутності потрібно впродовж трьох днів повідомити ТЦК та СП. Коли ж підстав для неявки більше не буде, військовозобов'язаний повинен з'явитися до військкомату протягом тижня.

Нагадаємо, чоловіки віком 50–60 років теж підлягають військовому призову. Щоправда, здебільшого таких військовозобов'язаних не направляють на передову.

Також ми повідомляли, що статус пенсіонера не є автоматичною підставою для звільнення від військового призову. Водночас деякі пенсіонери мають право на звільнення від призову.

військовий призов мобілізація повістки ТЦК та СП військовозобов'язані
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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