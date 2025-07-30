Юрист объяснила, кому из военнообязанных можно не идти в ТЦК

Оформление военного билета. Иллюстративное фото: УНИАН

Законодательство Украины предусматривает обязательное прибытие в ТЦК и СП по повестке. Однако, существуют исключения из этого правила, которые, в том числе касаются людей старше 60 лет.

О нюансах повесток для людей старшего возраста РБК-Украина сообщила юрист Екатерина Анищенко.

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Как объясняет Екатерина Анищенко, лица, которые были полностью исключены с воинского учета (например, по состоянию здоровья или из-за достижения возраста 60 лет), теоретически не обязаны являться в ТЦК и СП.

Важно отметить: хотя повестки могут вручаться и таким лицам, это считается незаконным, поскольку дальнейшее прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) и мобилизация не являются законными действиями в отношении исключенных с учета.

Во избежание подобных ситуаций лица, которые ранее были исключены с воинского учета, должны получить соответствующий документ, подтверждающий этот факт. Этот документ можно получить в военкомате.

Отличие между исключением и снятием с учета:

исключение с воинского учета является окончательной процедурой, которая полностью освобождает лицо от статуса военнообязанного. Такие лица не подлежат мобилизации, не обязаны являться в ТЦК и СП и освобождены от учетных обязанностей;

снятие с учета является временной мерой. Лицо исключается из списков конкретного ТЦК, например, из-за смены места регистрации. После устранения причины лицо должно снова стать на учет в другом ТЦК и СП.

с 18 мая 2024 года, после внесения изменений в закон о мобилизации, основания для обеих процедур обновлены.

Исключить с учета можно лиц, которые:

умерли или пропали без вести (официально);

утратили гражданство Украины;

признаны непригодными к службе;

достигли предельного возраста пребывания в запасе.

Следовательно, мобилизовать исключенных с воинского учета нельзя, а у тех, кто снят с учета, это все еще возможно.

Напомним, мы ранее писали о том, какое наказание грозит в случае неявки по повестке.

Добавим, мы сообщали о том, кто из мужчин в возрасте 50+ подлежит мобилизации.