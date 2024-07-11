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Кому не будут выписывать штрафы за необновление данных

11 июля 2024 14:45
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Штрафы за необновленные военно-учетные данные, кого это не касается
Обновление военно-учетных данных. Фото: armyinform.com.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Штрафы за необновление военно-учетных данных коснутся даже тех военнообязанных, которые обновили свои данные до 18 мая 2024 года. Только граждане, обновившие данные в период, определенный новым законом о мобилизации, не будут оштрафованы.

Об этом заявил спикер Полтавского ТЦК и СП, майор Роман Истомин.

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По словам Истомина, обновить военно-учетные данные все военнообязанные.

Это касается и тех, кто прошел процедуру обновления данных, но до 18 мая 2024 года.

Кого не коснутся штрафы

"Проверяя данные конкретного лица в базе данных "Оберіг", оператор видит дату их обновления. Если гражданин не уточнил их в течение 60 дней, то ему после 16 июля будет выписан штраф", — подчеркнул спикер Полтавского ТЦК.

Таким образом, штрафы не коснутся только тех, кто обновил военно-учетные данные после 18 мая. Те же, кто прошел процедуру обновления данных до 18 мая, также будут оштрафованы.

Ранее юрист объяснила, как будут наказывать украинских мужчин, которых работники ТЦК "поймают" без военного билета.

Также мы писали, что в Днепре неизвестные предлагают военнообязанным мужчинам "уникальную возможность избежать мобилизации не покидая страны". Речь идет о переломе конечностей якобы врачом, а цена "зависит от места воздействия".

штрафы военный учет мобилизация ТЦК и СП военнообязанные

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