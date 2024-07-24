Мобілізація в Україні — кому та як вручатимуть повістки у серпні 2024 року

Працівник ТЦК розмовляє з військовозобов'язаним чоловіком. Скриншот з відео на Youtube

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація, а отже працівники ТЦК й надалі перевірятимуть, чи всі військовозобов'язані чоловіки оновили свої військово-облікові дані. Ті, хто цього не зробив до 16 липня, обов'язково отримуватимуть повістки. На додачу таких осіб чекає штраф у розмірі від 17000 до 25500 грн.

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Кому, де та як вручатимуть повістки у серпні 2024 року, розповідаємо далі в матеріалі.

Чи будуть вручати повістки на вулицях

Як заявив, народний депутат, перший заступник голови комітету з питань соцполітики Михайло Цимбалюк у коментарі ТСН.ua, після 16 липня необхідність виписувати повістки військовозобов'язаним громадянам на вулиці відпала. Крім того, з його слів, сьогодні юридично неправильно видавати повістки на вулицях.

"Сьогодні такої необхідності немає. Є інший алгоритм, але рейди можуть бути спрямовані на виявлення тих, хто не став на облік, хто не оновив дані. Це інша історія. Але ж вони їм не можуть вручати повістки, бо повістки мають бути надруковані централізовано на конкретні прізвища. ТЦК та СП сьогодні має масу роботи в кабінетах щодо аналізу тієї інформації, яку вони отримали через Резерв+, через інші ресурси. Це все треба опрацювати. Це моя думка", — додав Цимбалюк.

Своєю чергою у ТЦК заявляють, що поки що не будуть скасовувати оповіщення на вулицях та в громадських місцях. Вони підкреслюють, що такі дії з боку уповноважених представників територіальних центрів дозволені законом.

Працівники ТЦК вручають повістку чоловіку. Скриншот з відео на Youtube

Де можна отримати повістку

Законом не визначено місце, де повинна вручатися повістка, тому фактично її можуть видати в будь-якому місці, до прикладу:

на вулиці;

у громадських місцях (ТРЦ, кафе, магазин тощо);

за адресою місця проживання;

за місцем роботи або навчання;

на блокпостах.

Кому можуть вручити повістку

Відповідно до пункту 3 ст. 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", громадяни України під час мобілізації зобов’язані з'являтися за викликом до ТЦК та СП для уточнення їх облікових даних та визначення їх призначення на особливий період. Тож повістку може отримати будь-який чоловік віком від 18 до 60 років.

Вручення повісток поштою

З 16 липня 2024 року військовозобов'язані українці можуть отримати повістку поштою рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Їх надсилатимуть працівники ТЦК на ту адресу військовозобовʼязаного, яку він вказав при оновленні даних. Якщо особа не оновлювала свої дані, то повістка надсилатиметься на стару (раніше вказану або зазначену у реєстрах) адресу.

Відповідно до Постанови КМУ №560, у разі надсилання повістки поштою, вона буде вважатися врученою у будь-якому з цих випадків:

проставлення оператором поштового зв'язку відмітки про отримання або відмову в отриманні відправлення;

за відсутності особи за адресою проживання (у разі якщо така особа самостійно повідомила ТЦК та СП про адресу свого проживання, зокрема фактичного);

за відсутності особи за адресою задекларованого проживання (пропискою) у разі відсутності даних в ТЦК та СП про інше місце проживання або перебування особи.

За повісткою поштою військовозобов'язаний має з'явитись до ТЦК та СП впродовж 14 днів. В іншому випадку — він вважатиметься ухилянтом та буде змушений сплатити штраф.

Водночас від повістки поштою можна відмовитись, склавши відповідний акт, якщо вона неправильно оформлена.

Вручення повісток поштою. Колаж: Новини.LIVE

Що буде, якщо проігнорувати повістку надіслану поштою

Відповідно до нового закону №3633-IX, військовозобов'язаним чоловікам, які не з'являються до центрів комплектування або не оновлюють свої дані, надсилатимуть "вимогу від ТЦК". Це попередження про можливий судовий позов щодо обмеження права керування транспортним засобом.

Процес видачі вимоги від ТЦК є наступним кроком після відправлення повістки. Процедура така:

Відправлення повістки за місцем реєстрації військовозобов’язаної особи. Відсутність відповіді та повернення повістки до ТЦК. Запит до поліції. ТЦК звертається до поліції з проханням здійснити адміністративне затримання особи. На виконання цього відводиться 5 днів. Відмова поліції. У випадку, якщо поліція не може знайти особу, вона повідомляє про це ТЦК. Відправлення вимоги. Після отримання відповіді від поліції ТЦК надсилає вимогу рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Після вручення вимоги відраховується 10 днів. Якщо військовозобов’язаний не з’явиться до військкомату, ТЦК направляє справу до суду, підтверджуючи, що вжито всі можливі заходи для забезпечення явки.

Важливо: якщо громадянин не з’явиться і до суду, справа розглядатиметься без його участі. Суддя протягом 30 днів ухвалить рішення про притягнення до відповідальності та обмеження права керування транспортним засобом.

Раніше ми писали, що означає повістка на відправку, кому її вручають 2024 року та що робити після отримання такого документа.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи зможуть чоловіки за кордоном отримати повістки поштою.

Також ми інформували, як штрафуватимуть військовозобов'язаних громадян, які не оновили військово-облікові дані.