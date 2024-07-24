Мобилизация в Украине — кому и как будут вручать повестки в августе 2024 года

Работник ТЦК разговаривает с военнообязанным мужчиной. Скриншот с видео на Youtube

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, а значит, работники ТЦК и дальше будут проверять, все ли военнообязанные мужчины обновили свои военно-учетные данные. Те, кто этого не сделал до 16 июля, обязательно будут получать повестки. Вдобавок таких лиц ожидает штраф в размере от 17000 до 25500 грн.

Читайте также:

Кому, где и как будут вручать повестки в августе 2024 года, рассказываем далее в материале.

Будут ли вручать повестки на улицах

Как заявил, народный депутат, первый заместитель председателя комитета по вопросам соцполитики Михаил Цымбалюк в комментарии ТСН.ua, после 16 июля необходимость выписывать повестки военнообязанным гражданам на улице отпала. Кроме того, по его словам, сегодня юридически неправильно выдавать повестки на улицах.

"Сегодня такой необходимости нет. Есть другой алгоритм, но рейды могут быть направлены на выявление тех, кто не стал на учет, кто не обновил данные. Это другая история. Но они им не могут вручать повестки, потому что повестки должны быть напечатаны централизованно на конкретные фамилии. ТЦК и СП сегодня имеют массу работы в кабинетах по анализу той информации, которую они получили через Резерв+, через все ресурсы это надо проработать. Это мое мнение", — добавил Цымбалюк.

В свою очередь в ТЦК заявляют, что пока не будут отменять оповещения на улицах и в общественных местах. Они подчеркивают, что подобные действия со стороны уполномоченных представителей территориальных центров разрешены законом.

Работники ТЦК вручают повестку мужчине. Скриншот с видео на Youtube

Где можно получить повестку

Законом не определено место, где должна вручаться повестка, поэтому фактически ее могут выдать в любом месте, например:

на улице;

в общественных местах (ТРЦ, кафе, магазин и т.п.);

по адресу места жительства;

по месту работы или учебы;

на блокпостах.

Кому могут вручить повестку

Согласно пункту 3 ст. 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", граждане Украины при мобилизации обязаны являться по вызову в ТЦК и СП для уточнения их учетных данных и определения их назначения на особый период. Так что повестку может получить любой мужчина в возрасте от 18 до 60 лет.

Вручение повесток по почте

С 16 июля 2024 года военнообязанные украинцы могут получить повестку по почте заказным письмом с описанием вложения и сообщением о вручении.

Их будут отправлять работники ТЦК на адрес военнообязанного, который он указал при обновлении данных. Если лицо не обновляло свои данные, то повестка будет отправляться на старый (ранее указанный или указанный в реестрах) адрес.

Согласно Постановлению КМУ №560, в случае отправки повестки по почте, она будет считаться врученной в любом из этих случаев:

проставление оператором почтовой связи отметки о получении или отказе в получении отправки;

при отсутствии лица по адресу проживания (в случае если такое лицо самостоятельно уведомило ТЦК и СП об адресе своего проживания, в том числе фактического);

при отсутствии лица по адресу задекларированного проживания (прописка) при отсутствии данных в ТЦК и СП о другом месте проживания или пребывания лица.

По повестке почтой военнообязанный должен явиться в ТЦК и СП в течение 14 дней. В противном случае он будет считаться уклонистом и будет вынужден оплатить штраф.

В то же время, от повестки по почте можно отказаться, составив соответствующий акт, если она неправильно оформлена.

Вручение повесток по почте. Коллаж: Новини.LIVE

Что будет, если проигнорировать повестку, отправленную по почте

Согласно новому закону № 3633-IX, военнообязанным мужчинам, которые не появляются в центры комплектования или не обновляют свои данные, будут направлять "требование от ТЦК". Это предупреждение о возможном судебном иске об ограничении права вождения транспортного средства.

Процесс выдачи требования от ТЦК является следующим шагом после отправки повестки. Процедура такова:

Отправка повестки по месту регистрации военнообязанного лица. Отсутствие ответа и возвращение повестки в ТЦК. Запрос в полицию. ТЦК обращается в полицию с просьбой осуществить административное задержание. Для выполнения этого отводится 5 дней. Отказ полиции. В случае если полиция не может найти лицо, она сообщает об этом ТЦК. Отправка требования. После получения ответа от полиции ТЦК направляет требование заказным письмом с уведомлением о вручении. После вручения требования отсчитывается 10 дней. Если военнообязанный не явится в военкомат, ТЦК направляет дело в суд, подтверждая, что приняты все возможные меры по обеспечению явки.

Важно: если гражданин не явится и в суд, дело будет рассматриваться без его участия. Судья в течение 30 дней примет решение о привлечении к ответственности и ограничении права управления транспортным средством.

Ранее мы писали, что значит повестка на отправку, кому ее вручают в 2024 году и что делать после получения такого документа.

Напомним, мы сообщали, смогут ли мужчины за границей получить повестки по почте.

Также мы информировали, как будут штрафовать военнообязанных граждан, не обновивших военно-учетные данные.