Чи чоловіки за кордоном будуть отримувати повістки поштою — відповідь адвоката

Чоловік дістає листи з поштової скриньки. Фото: AP

З 17 липня 2024 року військовозобов'язані українці можуть отримувати повістки поштою на адресу своєї реєстрації. У чоловіків, що перебувають за кордоном, виникає питання, чи надсилатимуть повістки і їм.

На це питання відповіла військова адвокатка Лілія Калашникова в коментарі для видання Новини Pro.

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Повістки поштою за кордон

Після закінчення терміну, визначеного законом, для оновлення особистих даних чоловіки віком від 25 до 60 років будуть отримувати повістки рекомендованими листами з описом вкладення та повідомленням про вручення. Ці документи надсилатимуться на адресу, яку особа зазначила під час оновлення даних.

Адвокатка зазначила, що наразі територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в Україні не здатні мобілізувати чоловіків, які перебувають за кордоном.

"Якщо такі чоловіки оновили дані, передбачається, що повістка поштою не може бути вручена", — зазначила Калашникова.

Однак, якщо чоловікові не вдалося оновити свої дані з-за кордону в електронному кабінеті призовника, військовозобовʼязаного чи резервіста "Резерв+", або ж він отримав статус "у розшуку", йому необхідно особисто відвідати ТЦК та СП. Крім того, у разі, якщо оновлення військово-облікових даних не було проведене, повістка може надійти на пошту за останньою відомою адресою.

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