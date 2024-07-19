Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Адвокат розповів, чи зможуть чоловіки за кордоном отримати повістки поштою arrow

Адвокат розповів, чи зможуть чоловіки за кордоном отримати повістки поштою

19 липня 2024 22:56
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Чи чоловіки за кордоном будуть отримувати повістки поштою — відповідь адвоката
Чоловік дістає листи з поштової скриньки. Фото: AP
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

З 17 липня 2024 року військовозобов'язані українці можуть отримувати повістки поштою на адресу своєї реєстрації. У чоловіків, що перебувають за кордоном, виникає питання, чи надсилатимуть повістки і їм.

На це питання відповіла військова адвокатка Лілія Калашникова в коментарі для видання Новини Pro.

Читайте також:

Повістки поштою за кордон

Після закінчення терміну, визначеного законом, для оновлення особистих даних чоловіки віком від 25 до 60 років будуть отримувати повістки рекомендованими листами з описом вкладення та повідомленням про вручення. Ці документи надсилатимуться на адресу, яку особа зазначила під час оновлення даних.

Адвокатка зазначила, що наразі територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в Україні не здатні мобілізувати чоловіків, які перебувають за кордоном.

"Якщо такі чоловіки оновили дані, передбачається, що повістка поштою не може бути вручена", — зазначила Калашникова.

Однак, якщо чоловікові не вдалося оновити свої дані з-за кордону в електронному кабінеті призовника, військовозобовʼязаного чи резервіста "Резерв+", або ж він отримав статус "у розшуку", йому необхідно особисто відвідати ТЦК та СП. Крім того, у разі, якщо оновлення військово-облікових даних не було проведене, повістка може надійти на пошту за останньою відомою адресою.

Нагадаємо, ми писали про те, які документи потрібні для отримання відстрочки від служби в армії. 

Також ми повідомляли про те, що варто знати про отримання відстрочки від мобілізації через інвалідність батьків.

Україна пошта мобілізація повістки ТЦК та СП військовозобов'язані адвокат резерв

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні