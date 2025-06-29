Стало відомо, хто з чоловіків може виїжджати за кордон

Молоді люди з валізами. Ілюстративне фото: Freepik

В Україні під час війни та дії воєнного стану заборонено виїжджати за кордон чоловікам віком від 18 до 60 років. Однак є певна категорія громадян, яким все ж дозволено виїзд з України.

Про це повідомляє "Хвиля".

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Зокрема, усі чоловіки віком 18-60 років повинні пред'являти військово-обліковий документ при виїзді з України. Однак варто враховувати, що виїзд за кордон дозволено лише наступним категоріям:

особам, які мають бронювання;

визнаним непридатними за станом здоров'я;

батькам, у яких три і більше дітей;

одинокі батьки та чоловіки з дітьми, чиї дружини проходять службу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що учителі та викладачі, навіть попри наявність відстрочки від мобілізації — не можуть покидати Україну під час дії воєнного стану. Таке право мають ли ті громадяни, які заброньовані на стратегічно важливих для економіки України підприємствах.

Також ми повідомляли, як виїхати за кордон заброньовану громадянину.