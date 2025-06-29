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Кому з чоловіків можна виїжджати за межі України

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2025 01:30
Стало відомо, хто з чоловіків може виїжджати за кордон
Молоді люди з валізами. Ілюстративне фото: Freepik
Ключові моменти Хто з чоловіків мобілізаційного віку може поїхати за кордон

В Україні під час війни та дії воєнного стану заборонено виїжджати за кордон чоловікам віком від 18 до 60 років. Однак є певна категорія громадян, яким все ж дозволено виїзд з України.

Про це повідомляє "Хвиля".

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Хто з чоловіків мобілізаційного віку може поїхати за кордон

Зокрема, усі чоловіки віком 18-60 років повинні пред'являти військово-обліковий документ при виїзді з України. Однак варто враховувати, що виїзд за кордон дозволено лише наступним категоріям:

  • особам, які мають бронювання;
  • визнаним непридатними за станом здоров'я;
  • батькам, у яких три і більше дітей;
  • одинокі батьки та чоловіки з дітьми, чиї дружини проходять службу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що учителі та викладачі, навіть попри наявність відстрочки від мобілізації — не можуть покидати Україну під час дії воєнного стану. Таке право мають ли ті громадяни, які заброньовані на стратегічно важливих для економіки України підприємствах.

Також ми повідомляли, як виїхати за кордон заброньовану громадянину.

Україна воєнний стан мобілізація війна в Україні Бронь від мобілізації виїзд за кордон
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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