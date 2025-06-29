Стало известно, кто из мужчин может выезжать за границу

Молодые люди с чемоданами. Иллюстративное фото: Freepik

В Украине во время войны и действия военного положения запрещено выезжать за границу мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Однако есть определенная категория граждан, которым все же разрешен выезд из Украины.

Об этом сообщает "Хвиля".

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В частности, все мужчины в возрасте 18-60 лет должны предъявлять военно-учетный документ при выезде из Украины. Однако следует учитывать, что выезд за границу разрешен только следующим категориям:

лицам, имеющим бронирование;

признанным непригодными по состоянию здоровья;

родителям, у которых три и более детей;

одинокие родители и мужчины с детьми, чьи жены проходят службу.

Напомним, недавно мы писали, что учителя и преподаватели, даже несмотря на наличие отсрочки от мобилизации — не могут покидать Украину во время действия военного положения. Такое право имеют только те граждане, которые забронированы на стратегически важных для экономики Украины предприятиях.

Также мы сообщали, как выехать за границу забронированному гражданину.