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Главная Мобилизация Кому из мужчин можно выезжать за пределы Украины

Кому из мужчин можно выезжать за пределы Украины

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2025 01:30
Стало известно, кто из мужчин может выезжать за границу
Молодые люди с чемоданами. Иллюстративное фото: Freepik
Ключові моменти Кто из мужчин мобилизационного возраста может поехать за границу

В Украине во время войны и действия военного положения запрещено выезжать за границу мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Однако есть определенная категория граждан, которым все же разрешен выезд из Украины.

Об этом сообщает "Хвиля".

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Кто из мужчин мобилизационного возраста может поехать за границу

В частности, все мужчины в возрасте 18-60 лет должны предъявлять военно-учетный документ при выезде из Украины. Однако следует учитывать, что выезд за границу разрешен только следующим категориям:

  • лицам, имеющим бронирование;
  • признанным непригодными по состоянию здоровья;
  • родителям, у которых три и более детей;
  • одинокие родители и мужчины с детьми, чьи жены проходят службу.

Напомним, недавно мы писали, что учителя и преподаватели, даже несмотря на наличие отсрочки от мобилизации — не могут покидать Украину во время действия военного положения. Такое право имеют только те граждане, которые забронированы на стратегически важных для экономики Украины предприятиях.

Также мы сообщали, как выехать за границу забронированному гражданину.

Украина военное положение мобилизация война в Украине Бронь от мобилизации выезд за границу
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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