Мобілізація в Україні 2024 — кому з чоловіків не потрібно проходити ВЛК

Кому з чоловіків не потрібно проходити ВЛК у листопаді 2024 року
В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. У цей період усі військовозобов'язані чоловіки мають стояти на військовому обліку та щорічно проходити військово-лікарську комісію, яка визначає придатність до військової служби. Втім є категорії громадян, яким проходити медичне обстеження необов'язково.
Хто з чоловіків може не проходити ВЛК у листопаді 2024 року, розповідаємо далі у матеріалі з посиланням на постанову Кабінету Міністрів України №675.
Так, відповідно до чинного законодавства, військово-лікарську комісію мають право не проходити:
- чоловіки віком від 18 до 25 років, які не проходили строкову службу та не закінчили військову кафедру. Дана категорія громадян направляється на медичне обстеження виключно за умови добровільного прийняття на військову службу;
- заброньовані громадяни, які мають тимчасове звільнення від призову на підставі їхньої роботи;
- чоловіки, які оформили відстрочку від мобілізації;
- чоловіки, виключені з військового обліку. До цієї категорії належать громадяни, які досягли граничного віку для перебування в запасі, виключені через стан здоров'я або засуджені за тяжкі злочини.
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