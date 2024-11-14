Мобілізація в Україні 2024 — кому з чоловіків не потрібно проходити ВЛК

Чоловік проходить військово-лікарську комісію. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. У цей період усі військовозобов'язані чоловіки мають стояти на військовому обліку та щорічно проходити військово-лікарську комісію, яка визначає придатність до військової служби. Втім є категорії громадян, яким проходити медичне обстеження необов'язково.

Хто з чоловіків може не проходити ВЛК у листопаді 2024 року, розповідаємо далі у матеріалі з посиланням на постанову Кабінету Міністрів України №675.

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Так, відповідно до чинного законодавства, військово-лікарську комісію мають право не проходити:

чоловіки віком від 18 до 25 років , які не проходили строкову службу та не закінчили військову кафедру. Дана категорія громадян направляється на медичне обстеження виключно за умови добровільного прийняття на військову службу;

, які не проходили строкову службу та не закінчили військову кафедру. Дана категорія громадян направляється на медичне обстеження виключно за умови добровільного прийняття на військову службу; заброньовані громадяни , які мають тимчасове звільнення від призову на підставі їхньої роботи;

, які мають тимчасове звільнення від призову на підставі їхньої роботи; чоловіки, які оформили відстрочку від мобілізації;

від мобілізації; чоловіки, виключені з військового обліку. До цієї категорії належать громадяни, які досягли граничного віку для перебування в запасі, виключені через стан здоров'я або засуджені за тяжкі злочини.

Раніше ми писали, яка категорія громадян повинна пройти ВЛК повторно до 5 лютого 2025 року.

Нагадаємо, ми повідомляли, з якими хворобами очей не мобілізують.

Також ми інформували, коли висновок ВЛК можна скасувати.