Мобилизация в Украине 2024 — кому из мужчин не нужно проходить ВВК

Кому из мужчин не нужно проходить ВВК в ноябре 2024 года
В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период все военнообязанные мужчины должны стоять на военном учете и ежегодно проходить военно-врачебную комиссию, определяющую пригодность к военной службе. Впрочем, есть категории граждан, которым проходить медицинское обследование необязательно.
Кто из мужчин может не проходить ВВК в ноябре 2024 года, рассказываем в материале со ссылкой на постановление Кабинета Министров Украины №675.
Так, согласно действующему законодательству, военно-врачебную комиссию имеют право не проходить:
- мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, которые не проходили срочную службу и не окончили военную кафедру. Данная категория граждан направляется на медицинское обследование исключительно при добровольном принятии на военную службу;
- забронированные граждане, имеющие временное освобождение от призыва из-за их работы;
- мужчины, оформившие отсрочку от мобилизации;
- мужчины, исключенные из военного учета. К этой категории относятся граждане, достигшие предельного возраста для пребывания в запасе, исключенные из-за состояния здоровья или осужденные за тяжкие преступления.
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