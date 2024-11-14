Мобилизация в Украине 2024 — кому из мужчин не нужно проходить ВВК

Мужчина проходит военно-врачебную комиссию. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период все военнообязанные мужчины должны стоять на военном учете и ежегодно проходить военно-врачебную комиссию, определяющую пригодность к военной службе. Впрочем, есть категории граждан, которым проходить медицинское обследование необязательно.

Кто из мужчин может не проходить ВВК в ноябре 2024 года, рассказываем в материале со ссылкой на постановление Кабинета Министров Украины №675.

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Так, согласно действующему законодательству, военно-врачебную комиссию имеют право не проходить:

мужчины в возрасте от 18 до 25 лет , которые не проходили срочную службу и не окончили военную кафедру. Данная категория граждан направляется на медицинское обследование исключительно при добровольном принятии на военную службу;

, которые не проходили срочную службу и не окончили военную кафедру. Данная категория граждан направляется на медицинское обследование исключительно при добровольном принятии на военную службу; забронированные граждане , имеющие временное освобождение от призыва из-за их работы;

, имеющие временное освобождение от призыва из-за их работы; мужчины, оформившие отсрочку от мобилизации;

от мобилизации; мужчины, исключенные из военного учета. К этой категории относятся граждане, достигшие предельного возраста для пребывания в запасе, исключенные из-за состояния здоровья или осужденные за тяжкие преступления.

Ранее мы писали, какая категория граждан должна пройти ВВК повторно до 5 февраля 2025 года.

Напомним, мы сообщали, с какими болезнями глаза не мобилизуют.

Также мы информировали, когда заключение ВВК можно отменить.