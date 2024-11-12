З деякими захворюваннями очей військовозобов'язаного можуть признати частково придатним або взагалі не придатним

Перевірка зору. Ілюстративне фото: Медцентр ОКО

Військовозобов'язаних можуть визнати придатними, обмежено придатними або непридатними до служби, залежно від стану зору та наявних захворювань очей. У 2023 році Міноборони оновило перелік хвороб, які визначають можливість служби.

Новини.LIVE розібрались в яких випадках військовозобов'язаного признають придатним чи частково придатним.

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Відповідність вимогам залежить від гостроти зору. Непридатними до мобілізації зі зняттям з військового обліку вважаються особи з такими показниками:

гострота зору (з корекцією) одного ока нижче 0,1 або сліпота на одне око;

відсутнє очне яблуко при гостроті зору другого ока 0,3 або менше;

гострота зору обох очей 0,2 або менше.

Частково придатні до служби

Особи, які визнаються непридатними у мирний час, але обмежено придатними у воєнний час, мають такі показники:

гострота зору (з корекцією) одного ока нижче 0,1 або сліпота на одне око;

відсутнє очне яблуко при гостроті зору другого ока 0,4 або більше;

гострота зору одного ока 0,3, а другого — від 0,3 до 0,1.

ВЛК проводить індивідуальну оцінку придатності, якщо один показник гостроти зору становить менше ніж 0,1, а другий — 1,0 після корекції.

Вплив інших очних захворювань на придатність

При складному гіперметропічному астигматизмі придатність визначається за показниками захворювання, що дає змогу самостійно оцінити можливість служби.

У разі наявності амбліопії ВЛК може визнати військовозобов'язаного обмежено придатним, навіть при загостренні хвороби.

Для тих, хто має хронічну судинну оптичну нейропатію, придатність залежить від особливостей захворювання. Непридатними визнаються особи з хронічною сенсорно-моторною або автономною нейропатією, а з дистальною нейропатією та больовим синдромом — обмежено придатними під час воєнного стану.

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