Все консульства Украины прекращают предоставлять услуги мужчинам призывного возраста.

Здание Консульства Украины в польском Люблине. Фото иллюстративное: inpoland.net.pl

Со вторника, 23 апреля, все консульства Украины временно прекращают предоставлять услуги мужчинам призывного возраста, которые сейчас находятся за границей.

О соответствующем запрете говорится в письме, которое подписано первым заместителем министра иностранных дел Украины Андреем Сибигой, копию документа опубликовало издание Zn.ua.

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В письме, адресованном руководителям зарубежных дипучреждений Украины, сказано: "С учетом пунктов 6 и 16 части первой статьи 8 Закона Украины "О правовом режиме военного положения", в связи с продолжающейся широкомасштабной вооруженной агрессией РФ против Украины, с целью недопущения избегания гражданами Украины обязанности по урегулированию вопроса военного учета территориальными центрами комплектования и социальной поддержки и наличия военно-учетных документов поручаю с 23.04.2024 г. временно приостановить совершение консульских действий по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет''.

Письмо руководителям зарубежных учреждений Украины. Фото: zn.ua

Согласно документу, единственное исключение предусмотрено для мужчин, которые хотят оформить удостоверение для возвращения в Украину. Их будут принимать в консульствах.

Данное распоряжение МИД действует "до получения дополнительных разъяснений о порядке применения положений" закона об усилении мобилизации, который был обнародован 17 апреля и вступит в силу 18 мая.

Напомним, 22 апреля мы сообщали, какие изменения ждут бизнес и военнообязанных в рамках нового закона о мобилизации. Ранее Президент Украины Владимир Зеленский ответил, почему в стране снизили призывной возраст с 27 до 25 лет.