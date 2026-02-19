Нові контракти із ЗСУ молодих військових - чи багато учасників програми Контракт 18-24 продовжують службу

Віталій Міловідов прокоментував ситуацію із молодими військовими в ЗСУ. Колаж: Новини.LIVE

З 2025 року до складу Збройних сил України приєднуються молоді, до 25 років, військовослужбовці в рамках програми "Контракт 18-24". У ЗСУ пояснили, чи залишаються такі військові на службі після завершення контракту.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це в ефірі Ранок.LIVE розповів начальник служби інформації і комунікації 15 бригади оперативного призначення НГУ "Кара-Даг" Віталій Міловідов.

Як часто підписують "Контракт 18-24"

З 2025 року в Україні запрацювала програма "Контракт 18-24".

Ця програма була націлена на залучення до захисту Батьківщини тих громадян, які не підпадають під мобілізаційний вік, тобто на призовників віком від 18 до 24 років.

Згідно із програмою "Контракт 18-24", громадяни цієї вікової категорії можуть приєднатися до ЗСУ на умовах нового, покращеного контракту.

За словами начальника служби інформації і комунікації 15 бригади оперативного призначення НГУ "Кара-Даг" Віталія Міловідова, призовники приєднуються до його підрозділу на умовах програми "Контракт 18-24" на регулярній основі.

Чи часто звільняються після закінчення "Контракту 18-24"

Міловідов також прокоментував ситуацію після завершення терміну дії контракту за програмою "Контракт 18-24".

Він наголосив, що в основному молоді військовослужбовці залишаються в лавах ЗСУ.

"У нас ще не було випадків, щоб після того, як завершиться контракт, такі військові звільнялися, вони продовжують службу в армії, підписуючи нові контракти", — підкреслив Віталій Міловідов.

Військовослужбовець пояснив це забезпеченням і мотивацією молодих воїнів.

