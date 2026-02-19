Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Контракт 18-24 — чи продовжують службу молоді військові

Контракт 18-24 — чи продовжують службу молоді військові

Ua ru
Дата публікації: 19 лютого 2026 20:00
Нові контракти із ЗСУ молодих військових - чи багато учасників програми Контракт 18-24 продовжують службу
Віталій Міловідов прокоментував ситуацію із молодими військовими в ЗСУ. Колаж: Новини.LIVE

З 2025 року до складу Збройних сил України приєднуються молоді, до 25 років, військовослужбовці в рамках програми "Контракт 18-24". У ЗСУ пояснили, чи залишаються такі військові на службі після завершення контракту.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це в ефірі Ранок.LIVE  розповів начальник служби інформації і комунікації 15 бригади оперативного призначення НГУ "Кара-Даг" Віталій Міловідов.

Реклама
Читайте також:

Як часто підписують "Контракт 18-24"

З 2025 року в Україні запрацювала програма "Контракт 18-24".

Ця програма була націлена на залучення до захисту Батьківщини тих громадян, які не підпадають під мобілізаційний вік, тобто на призовників віком від 18 до 24 років.

Згідно із програмою "Контракт 18-24", громадяни цієї вікової категорії можуть приєднатися до ЗСУ на умовах нового, покращеного контракту.

За словами начальника служби інформації і комунікації 15 бригади оперативного призначення НГУ "Кара-Даг" Віталія Міловідова, призовники приєднуються до його підрозділу на умовах програми "Контракт 18-24" на регулярній основі.

Чи часто звільняються після закінчення "Контракту 18-24"

Міловідов також прокоментував ситуацію після завершення терміну дії контракту за програмою "Контракт 18-24".

Він наголосив, що в основному молоді військовослужбовці залишаються в лавах ЗСУ.

"У нас ще не було випадків, щоб після того, як завершиться контракт, такі військові звільнялися, вони продовжують службу в армії, підписуючи нові контракти", — підкреслив Віталій Міловідов.

Військовослужбовець пояснив це забезпеченням і мотивацією молодих воїнів.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як здійснюється виплата бонусного мільйона гривень за програмою "Контракт 18-24".

Ці кошти виплачуються нерівномірними частинами, одна з яких зараховується на банківський рахунок військового відразу, а інші надходять через певні проміжки часу.

Додамо, ми повідомляли про те, які пільги передбачає програма залучення молодих військових "Контракт 18-24".

Це можуть бути як кредит на пільгових умовах, так і безкоштовне навчання у вищих навчальних закладах за державними квотами.

ЗСУ армія військові контракт військовослужбовці
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації