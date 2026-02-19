Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Продолжают ли службу молодые военные после Контракта 18-24

Продолжают ли службу молодые военные после Контракта 18-24

Ua ru
Дата публикации 19 февраля 2026 20:00
Контракт 18-24 - продолжают ли участники программы службу
Виталий Миловидов прокомментировал ситуацию с молодыми военными в ВСУ. Коллаж: Новини.LIVE

З 2025 года в Вооруженные сили Украины можна попасть до наступления мобилизационного возраста, по программе "Контракт 18-24". После завершения этого контракта большая часть молодых военных остаются на службе в ВСУ.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал начальник службы информации и коммуникации 15 бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг" Виталий Миловидов.

Реклама
Читайте также:

"Контракт 18-24" — регулярность подписания

С 2025 года в Украине заработала программа "Контракт 18-24".

Эта программа была нацелена на привлечение к защите Родины тех граждан, которые не подпадают под мобилизационный возраст, то есть на призывников в возрасте от 18 до 24 лет.

Согласно программе "Контракт 18-24", граждане этой возрастной категории могут присоединиться к ВСУ на условиях нового, улучшенного контракта.

По словам начальника службы информации и коммуникации 15 бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг" Виталия Миловидова, призывники присоединяются к его подразделению на условиях программы "Контракт 18-24" на регулярной основе.

Увольнения после окончания "Контракта 18-24" — как часто это бывает

Миловидов также прокомментировал ситуацию после завершения срока действия контракта по программе "Контракт 18-24".

Он отметил, что в основном молодые военнослужащие остаются в рядах ВСУ.

"У нас еще не было случаев, чтобы после того, как завершится контракт, такие военные увольнялись, они продолжают службу в армии, подписывая новые контракты", — подчеркнул Виталий Миловидов.

Военнослужащий объяснил это обеспечением и мотивацией молодых воинов.

Напомним, мы ранее писали о том, как государство выплачивает бонусный миллион по программе "Контракт 18-24".

Согласно закону, эти деньги начисляются неравномерными частями. Первая часть выплачивается на банковский счет военнослужащего сразу после подписания контракта.

Добавим, мы сообщали о том, на какие льготы может рассчитывать учасник программы "Контракт 18-24".

Список льгот включает не только коммунальные или транспортные льготы, а и, например, ипотечный кредит или обучение в университете за счет государства.

ВСУ армия военные контракт военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации