Контракт 18-24 - продолжают ли участники программы службу

Виталий Миловидов прокомментировал ситуацию с молодыми военными в ВСУ. Коллаж: Новини.LIVE

З 2025 года в Вооруженные сили Украины можна попасть до наступления мобилизационного возраста, по программе "Контракт 18-24". После завершения этого контракта большая часть молодых военных остаются на службе в ВСУ.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал начальник службы информации и коммуникации 15 бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг" Виталий Миловидов.

"Контракт 18-24" — регулярность подписания

С 2025 года в Украине заработала программа "Контракт 18-24".

Эта программа была нацелена на привлечение к защите Родины тех граждан, которые не подпадают под мобилизационный возраст, то есть на призывников в возрасте от 18 до 24 лет.

Согласно программе "Контракт 18-24", граждане этой возрастной категории могут присоединиться к ВСУ на условиях нового, улучшенного контракта.

По словам начальника службы информации и коммуникации 15 бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг" Виталия Миловидова, призывники присоединяются к его подразделению на условиях программы "Контракт 18-24" на регулярной основе.

Увольнения после окончания "Контракта 18-24" — как часто это бывает

Миловидов также прокомментировал ситуацию после завершения срока действия контракта по программе "Контракт 18-24".

Он отметил, что в основном молодые военнослужащие остаются в рядах ВСУ.

"У нас еще не было случаев, чтобы после того, как завершится контракт, такие военные увольнялись, они продолжают службу в армии, подписывая новые контракты", — подчеркнул Виталий Миловидов.

Военнослужащий объяснил это обеспечением и мотивацией молодых воинов.

Напомним, мы ранее писали о том, как государство выплачивает бонусный миллион по программе "Контракт 18-24".

Согласно закону, эти деньги начисляются неравномерными частями. Первая часть выплачивается на банковский счет военнослужащего сразу после подписания контракта.

Добавим, мы сообщали о том, на какие льготы может рассчитывать учасник программы "Контракт 18-24".

Список льгот включает не только коммунальные или транспортные льготы, а и, например, ипотечный кредит или обучение в университете за счет государства.