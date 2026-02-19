Контракт 18-24 - продолжают ли участники программы службу

Продолжают ли службу молодые военные после Контракта 18-24
З 2025 года в Вооруженные сили Украины можна попасть до наступления мобилизационного возраста, по программе "Контракт 18-24". После завершения этого контракта большая часть молодых военных остаются на службе в ВСУ.
Как сообщают Новини.LIVE, об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал начальник службы информации и коммуникации 15 бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг" Виталий Миловидов.
"Контракт 18-24" — регулярность подписания
С 2025 года в Украине заработала программа "Контракт 18-24".
Эта программа была нацелена на привлечение к защите Родины тех граждан, которые не подпадают под мобилизационный возраст, то есть на призывников в возрасте от 18 до 24 лет.
Согласно программе "Контракт 18-24", граждане этой возрастной категории могут присоединиться к ВСУ на условиях нового, улучшенного контракта.
По словам начальника службы информации и коммуникации 15 бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг" Виталия Миловидова, призывники присоединяются к его подразделению на условиях программы "Контракт 18-24" на регулярной основе.
Увольнения после окончания "Контракта 18-24" — как часто это бывает
Миловидов также прокомментировал ситуацию после завершения срока действия контракта по программе "Контракт 18-24".
Он отметил, что в основном молодые военнослужащие остаются в рядах ВСУ.
"У нас еще не было случаев, чтобы после того, как завершится контракт, такие военные увольнялись, они продолжают службу в армии, подписывая новые контракты", — подчеркнул Виталий Миловидов.
Военнослужащий объяснил это обеспечением и мотивацией молодых воинов.
Напомним, мы ранее писали о том, как государство выплачивает бонусный миллион по программе "Контракт 18-24".
Согласно закону, эти деньги начисляются неравномерными частями. Первая часть выплачивается на банковский счет военнослужащего сразу после подписания контракта.
Добавим, мы сообщали о том, на какие льготы может рассчитывать учасник программы "Контракт 18-24".
Список льгот включает не только коммунальные или транспортные льготы, а и, например, ипотечный кредит или обучение в университете за счет государства.
