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"Контракт 18–24" — какие должности в армии выбирает молодежь

10 марта 2025 01:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Какие должности в армии предпочитают 18–24-летние контрактники
Молодой украинский военнослужащий. Фото иллюстративное: village.com.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Одними из наиболее популярных военных должностей, на которые юноши в возрасте от 18 до 24 лет заключают контракты, являются снайперы и разведчики. Многие добровольцы уже проходят базовую военную подготовку.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" в воскресенье, 9 марта, сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

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"Мы видим, что первые добровольцы уже подписали контракт. Многие из них уже отправились на базовую военную подготовку. Можно отметить, что среди наиболее популярных должностей, на которые есть запрос, должности снайпера и разведчика", — отметил представитель оборонного ведомства.

Также он добавил, как будут выплачивать миллион гривен 18–24-летним контрактникам. Первые 200 тысяч гривен бойцы получат сразу после заключения контакта, следующие 300 тысяч гривен — после того, как пройдут военную подготовку и в течение пяти дней будут выполнять боевые задачи, а остальные — когда завершится год службы.

Напомним, юноши в возрасте от 18 до 24 лет, которые решили присоединиться к войску по контракту, тренируются непосредственно на полигонах боевых бригад. Их обучают инструкторы с боевым опытом.

Ранее начальник штаба — заместитель командира 3-й ОШБр Петр Горбатенко заявил, что снижение мобилизационного возраста в Украине является необходимостью. Он отметил, что на фронте для выполнения боевых задач нужны молодые и здоровые военнослужащие.

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