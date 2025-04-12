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Контракт 18-24 — на якому етапі підготовки молоді бійці

12 квітня 2025 21:27
Анастасія Писаненко - редактор
Контракт 18-24 — що відомо про підготовку молодих бійців
Українські бійці. Фото: Генштаб
Анастасія Писаненко - редактор

Молоді українці, які нещодавно підписали контракт зі Збройними силами за проєктом "18–24", поки не беруть участі в бойових діях. Наразі вони проходять навчання і готуються до подальшої служби.

Про це повідомила молодша лейтенантка Алла Пунько, офіцерка відділення ЗМІ 1-го центру рекрутингу, в ефірі "Ми — Україна".

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Всі новобранці проходять базову загальну військову підготовку, яка триває 45 днів. Дехто вже направлений на фахові курси — від двох тижнів до місяця, залежно від спеціальності.

"Зараз відбувається етап навчання та адаптації у підрозділах", — зазначила Пунько.

Вона також наголосила, що перший контракт не передбачає кар’єрного зростання. Втім, після завершення року служби військовослужбовець може підписати новий контракт і вже тоді розпочати рух кар’єрними сходами.

Нагадаємо, що нещодавно Міністерство оборони України закликало 18-24 річних йти на службу до Збройних сил та підписати річний контракт на 1 млн грн.

Також стало відомо, хто з молоді зможе стати учасником проєкту "Контракт 18-25" від Міноборони України та мобілізуватися до ЗСУ за контрактом.

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