Міноборони пропонує молоді контракт на 1 млн грн — умови та можливості

Міноборони запрошує добровольців віком 18-24 роки — що пропонують
Міністерство оборони України закликає 18-24 річних йти на службу до Збройних сил. Зокрема, їм пропонують підписувати річний контракт на 1 млн грн.
Про це повідомила пресслужба Міноборони у вівторок, 11 лютого.
Що обіцяють 18-24 річним добровольцям
У Міноборони наголосили, що новий проєкт відкриває для добровольців віком 18-24 роки нові можливості. Головним акцентом є добровільність. Підписання контракту — це усвідомлене рішення для тих, хто прагне захищати країну та розвиватися особисто.
"Контракт 18-24 – це не примус, не мобілізація і не обов’язок. Це можливість для людей зробити свідомий вибір, отримати бойовий досвід і фінансову стабільність всього за один рік. Доброволець сам вирішує: чи продовжувати службу, чи повернутися до цивільного життя, маючи унікальні перспективи", — наголосив міністр оборони України Рустем Умєров.
Добровольці отримуватимуть:
- щомісячне грошове забезпечення – до 120 000 грн;
- можливість "нульової" іпотеки;
- навчання за державний кошт;
- безкоштовне медичне забезпечення, зокрема, зубне протезування;
- право на виїзд за кордон після року служби;
- професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО;
- соціальні гарантії, яких не дає жодна цивільна професія;
- звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту.
У відомстві розповіли, що контракт на 1 000 000 грн, із яких 200 000 грн виплачуються одразу, а решта – під час служби.
"Ми створюємо умови, в яких служба стає престижною та конкурентною. Українці, які приєднаються до Сил оборони, отримають усе необхідне: найкращу підготовку, високий рівень зарплат, соціальні гарантії та можливості для карʼєрного зростання", — додав Умєров.
Подати заявку можна на сайті або через застосунок "Резерв+" з найближчим оновленням.
Нагадаємо, у Верховній Раді заявили, що жінки можуть вступати до ЗСУ виключно добровільно. Примусова мобілізація українок не розглядається.
Раніше воєнний оглядач Сергій Грабський заявив, що армія зацікавлена в залученні молодих і енергійних людей, а для цього необхідно запропонувати їм привабливі пільги.
Читайте Новини.LIVE!