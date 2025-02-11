Міноборони пропонує молоді контракт на 1 млн грн — умови та можливості

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Міністерство оборони України закликає 18-24 річних йти на службу до Збройних сил. Зокрема, їм пропонують підписувати річний контракт на 1 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у вівторок, 11 лютого.

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У Міноборони наголосили, що новий проєкт відкриває для добровольців віком 18-24 роки нові можливості. Головним акцентом є добровільність. Підписання контракту — це усвідомлене рішення для тих, хто прагне захищати країну та розвиватися особисто.

"Контракт 18-24 – це не примус, не мобілізація і не обов’язок. Це можливість для людей зробити свідомий вибір, отримати бойовий досвід і фінансову стабільність всього за один рік. Доброволець сам вирішує: чи продовжувати службу, чи повернутися до цивільного життя, маючи унікальні перспективи", — наголосив міністр оборони України Рустем Умєров.

Добровольці отримуватимуть:

щомісячне грошове забезпечення – до 120 000 грн;

можливість "нульової" іпотеки;

навчання за державний кошт;

безкоштовне медичне забезпечення, зокрема, зубне протезування;

право на виїзд за кордон після року служби;

професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО;

соціальні гарантії, яких не дає жодна цивільна професія;

звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту.

Контракт для 18-24 річних. Фото: Міноборони

Контракт для 18-24 річних. Фото: Міноборони

Контракт для 18-24 річних. Фото: Міноборони

У відомстві розповіли, що контракт на 1 000 000 грн, із яких 200 000 грн виплачуються одразу, а решта – під час служби.

"Ми створюємо умови, в яких служба стає престижною та конкурентною. Українці, які приєднаються до Сил оборони, отримають усе необхідне: найкращу підготовку, високий рівень зарплат, соціальні гарантії та можливості для карʼєрного зростання", — додав Умєров.

Подати заявку можна на сайті або через застосунок "Резерв+" з найближчим оновленням.

Нагадаємо, у Верховній Раді заявили, що жінки можуть вступати до ЗСУ виключно добровільно. Примусова мобілізація українок не розглядається.

Раніше воєнний оглядач Сергій Грабський заявив, що армія зацікавлена в залученні молодих і енергійних людей, а для цього необхідно запропонувати їм привабливі пільги.