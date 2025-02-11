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Міноборони запрошує добровольців віком 18-24 роки — що пропонують

11 лютого 2025 22:41
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Міноборони пропонує молоді контракт на 1 млн грн — умови та можливості
Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Міністерство оборони України закликає 18-24 річних йти на службу до Збройних сил. Зокрема, їм пропонують підписувати річний контракт на 1 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у вівторок, 11 лютого.

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У Міноборони наголосили, що новий проєкт відкриває для добровольців віком 18-24 роки нові можливості. Головним акцентом є добровільність. Підписання контракту — це усвідомлене рішення для тих, хто прагне захищати країну та розвиватися особисто.

"Контракт 18-24 – це не примус, не мобілізація і не обов’язок. Це можливість для людей зробити свідомий вибір, отримати бойовий досвід і фінансову стабільність всього за один рік. Доброволець сам вирішує: чи продовжувати службу, чи повернутися до цивільного життя, маючи унікальні перспективи", — наголосив міністр оборони України Рустем Умєров.

Добровольці отримуватимуть:

  • щомісячне грошове забезпечення – до 120 000 грн;
  • можливість "нульової" іпотеки;
  • навчання за державний кошт;
  • безкоштовне медичне забезпечення, зокрема, зубне протезування;
  • право на виїзд за кордон після року служби;
  • професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО;
  • соціальні гарантії, яких не дає жодна цивільна професія;
  • звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту.
Контракт в ЗСУ для 18-24 річних
Контракт для 18-24 річних. Фото: Міноборони
Служба в ЗСУ для 18-24 річних
Контракт для 18-24 річних. Фото: Міноборони
Контракт для молоді в ЗСУ
Контракт для 18-24 річних. Фото: Міноборони

У відомстві розповіли, що контракт на 1 000 000 грн, із яких 200 000 грн виплачуються одразу, а решта – під час служби.

"Ми створюємо умови, в яких служба стає престижною та конкурентною. Українці, які приєднаються до Сил оборони, отримають усе необхідне: найкращу підготовку, високий рівень зарплат, соціальні гарантії та можливості для карʼєрного зростання", — додав Умєров. 

Подати заявку можна на сайті або через застосунок "Резерв+" з найближчим оновленням.

Нагадаємо, у Верховній Раді заявили, що жінки можуть вступати до ЗСУ виключно добровільно. Примусова мобілізація українок не розглядається.

Раніше воєнний оглядач Сергій Грабський заявив, що армія зацікавлена в залученні молодих і енергійних людей, а для цього необхідно запропонувати їм привабливі пільги.

Міноборони ЗСУ українці Україна контракт молодь
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