Зеленський заявив, що контрактну службу для молоді розширять

Українські військові на навчаннях. Фото: УНІАН

Президент України Володимир Зеленський провів у понеділок 24 березня Ставку Верховного головнокомандувача. Під час зустрічі було обговорено результати програми з контрактом для військовослужбовців 18-24 років та її розширення.

Про це глава держави поінформував у вечірньому зверненні.

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"Була доповідь щодо програми з контрактом 18-24, доповідали щодо перших результатів програми. Ми будемо розширювати її: я був на фронті в суботу, є запит конкретних бригад, і будемо на цей запит реагувати позитивно - буде більше бригад, які зможуть прийняти молодих добровольців", — заявив Зеленський.

Він уточнив, що цей досвід треба розширювати на Національну гвардію України і підрозділи прикордонників.

"Усі ефективні підрозділи в Силах оборони мають отримати всі можливості розвиватись і збільшувати потенціал нашої держави, нашої стійкості", — резюмував президент.

Нагадаємо, про розширення програми контрактної служби також інформував заступник керівника ОП Павло Паліса. Детальніше про це читайте за цим посиланням.

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