Контракт 18-24 — что известно о подготовке молодых бойцов

Украинские бойцы. Фото: Генштаб

Молодые украинцы, которые недавно подписали контракт с Вооруженными силами по проекту "18-24", пока не участвуют в боевых действиях. Сейчас они проходят обучение и готовятся к дальнейшей службе.

Об этом сообщила младший лейтенант Алла Пунько, офицер отделения СМИ 1-го центра рекрутинга, в эфире "Мы — Украина".

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Все новобранцы проходят базовую общую военную подготовку, которая длится 45 дней. Некоторые уже направлены на профессиональные курсы — от двух недель до месяца, в зависимости от специальности.

"Сейчас проходит этап обучения и адаптации в подразделениях", — отметила Пунько.

Она также отметила, что первый контракт не предусматривает карьерного роста. Впрочем, после завершения года службы военнослужащий может подписать новый контракт и уже тогда начать движение по карьерной лестнице.

Напомним, что недавно Министерство обороны Украины призвало 18-24 летних идти на службу в Вооруженные силы и подписать годовой контракт на 1 млн грн.

Также стало известно, кто из молодежи сможет стать участником проекта "Контракт 18-25" от Минобороны Украины и мобилизоваться в ВСУ по контракту.