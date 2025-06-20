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Головна Мобілізація "Контракт 18-24" під час війни — термін дії

"Контракт 18-24" під час війни — термін дії

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Дата публікації: 20 червня 2025 20:00
Контрактна служба - скільки діє контракт під час війни
Військовослужбовці ЗСУ. Фото: 10-та окрема гірсько-штурмова бригада "Едельвейс"
Ключові моменти Термін дії "Контракту 18-24" Скільки грошей отримують контрактники

Громадяни, молодші 25 років, мають право оформити однорічний "Контракт 18-24". Протягом п’яти робочих днів після підписання контракту такі військові отримують першу виплату.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Термін дії "Контракту 18-24"

Після змін до законодавства громадяни віком до 25 років мають право підписати контракт зі Збройними силами України.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, якою є тривалість "Контракту 18-24".

"Під час дії воєнного стану для осіб, які приймаються на військову службу за контрактом, з числа громадян віком від 18 до 25 років, строк військової служби встановлюється один рік", — пояснив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Юрист підкреслив, що однорічний контракт стосується рядового, сержантського або старшинського складу.

Скільки грошей отримують контрактники

Айвазян також розповів, які виплати надаються військовослужбовцям згідно з умовами "Контракту 18-24".

"Після укладення контракту та вступу до виконання обов’язків за посадою військовослужбовцю протягом 5 робочих днів виплачується перша частина грошової винагороди, передбачена для даного виду контрактів, у розмірі 200 000 грн", — наголосив адвокат.

Цю винагороду виплачує військова частина, до якої зарахований військовослужбовець-контрактник.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як розпочати службу за "Контрактом 18-24".

Додамо, ми повідомляли про те, як новобранці у форматі "Контракту 18-24" проходять підготовку до фронту.

виплати ЗСУ військові контракт військовослужбовці
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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