Контрактная служба - сколько действует контракт во время войны

"Контракт 18-24" во время войны — срок действия
Граждане, младше 25 лет, имеют право оформить однолетний "Контракт 18-24". В течение пяти рабочих дней после подписания контракта такие военные получают первую выплату.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Срок действия "Контракта 18-24"
После изменений в законодательство граждане в возрасте до 25 лет имеют право подписать контракт с Вооруженными силами Украины.
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, какова продолжительность "Контракта 18-24".
"Во время действия военного положения для лиц, принимаемых на военную службу по контракту, из числа граждан в возрасте от 18 до 25 лет, срок военной службы устанавливается один год", — пояснил в ответе адвокат Юрий Айвазян.
Юрист подчеркнул, что однолетний контракт касается рядового, сержантского или старшинского состава.
Сколько денег получают контрактники
Айвазян также рассказал, какие выплаты предоставляются военнослужащим согласно условиям "Контракта 18-24".
"После заключения контракта и вступления к исполнению обязанностей по должности военнослужащему в течение 5 рабочих дней выплачивается первая часть денежного вознаграждения, предусмотренная для данного вида контрактов, в размере 200 000 грн", — отметил адвокат.
Это вознаграждение выплачивает воинская часть, куда зачислен военнослужащий-контрактник.
Напомним, мы ранее писали о том, как начать службу по "Контракту 18-24".
Добавим, мы сообщали о том, как новобранцы в формате "Контракта 18-24" проходят подготовку к фронту.
Читайте Новини.LIVE!