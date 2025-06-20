Контрактная служба - сколько действует контракт во время войны

Военнослужащие ВСУ. Фото: 10-я отдельная горно-штурмовая бригада "Едельвейс"

Граждане, младше 25 лет, имеют право оформить однолетний "Контракт 18-24". В течение пяти рабочих дней после подписания контракта такие военные получают первую выплату.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Срок действия "Контракта 18-24"

После изменений в законодательство граждане в возрасте до 25 лет имеют право подписать контракт с Вооруженными силами Украины.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, какова продолжительность "Контракта 18-24".

"Во время действия военного положения для лиц, принимаемых на военную службу по контракту, из числа граждан в возрасте от 18 до 25 лет, срок военной службы устанавливается один год", — пояснил в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Юрист подчеркнул, что однолетний контракт касается рядового, сержантского или старшинского состава.

Сколько денег получают контрактники

Айвазян также рассказал, какие выплаты предоставляются военнослужащим согласно условиям "Контракта 18-24".

"После заключения контракта и вступления к исполнению обязанностей по должности военнослужащему в течение 5 рабочих дней выплачивается первая часть денежного вознаграждения, предусмотренная для данного вида контрактов, в размере 200 000 грн", — отметил адвокат.

Это вознаграждение выплачивает воинская часть, куда зачислен военнослужащий-контрактник.

Напомним, мы ранее писали о том, как начать службу по "Контракту 18-24".

Добавим, мы сообщали о том, как новобранцы в формате "Контракта 18-24" проходят подготовку к фронту.