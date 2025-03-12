Контракт із ЗСУ для 18-24-річних — як проходить підготовка новобранців до війни

Навчання на кафедрі військової підготовки. Фото: АрміяInform

В Україні наразі діє нова ініціатива "Контракт 18-24", за якою юнаки віком від 18 до 24 років можуть добровільно підписати контракт зі Збройними Силами на один рік. Після того, як добровольці були прийняті до війська, вони одразу починають проходити навчання, яке розпочинається з базової загальновійськової підготовки.

Як проходить навчання молодих новобранців та скільки воно триває перед відправкою на фронт, розповів начальник Центру комплектування та рекрутингу морської піхоти Військово-морських Сил Збройних Сил України Віктор Самохін в інтерв'ю речнику Міноборони Дмитру Лазуткіну.

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Так, за словами Віктора Самохіна, за програмою базова загальновійськова підготовка стандартна і триває 45 діб. До цієї програми також додані елементи підготовки морського піхотинця.

Він пояснив, що найсуттєвіший елемент, який відрізняє морську піхоту від всіх інших видів та родів війська, — смуга перешкод морського піхотинця. Ця смуга довжиною 10 км і має певний перелік перешкод, як фізичних, так і психологічних.

Після базової загальновійськової підготовки, починається фахова, яка залежить від того, яку спеціальність обрав новобранець. Далі контрактники повертаються до бригади для адаптації.

"Вони виїжджають в район ведення бойових дій. І вже там складається графік і відповідні розпорядчі документи, які регламентують порядок проходження цієї адаптації. Це 14 діб, які під керівництвом і командирів підрозділів, і інструкторів досвідчених, які є в кожній бригаді відділення інструкторів", — пояснив начальник Центру комплектування та рекрутингу морської піхоти.

Військовий наголосив, у цьому випадку новобранці перебувають не на позиціях, але в зоні бойових дій. На відстані достатньої для того, щоб уникнути потрапляння під обстріли ворога.

На цьому етапі молоді морпіхи вже освоюють тактику підрозділу на конкретній місцевості, вчаться елементів, які застосовує підрозділ на відповідній місцевості, вивчають особливості використання озброєння, яке є у їхньому збройному підрозділі, а також адаптуються до роботи з особовим складом і командиром.

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