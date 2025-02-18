Скільки юнаків подали заявки на укладення "Контракту 18–24" в "Резерв+"

Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: versii.if.ua

Заявки на укладення річного контракту на службу у ЗСУ подали вже понад десять тисяч юнаків. Йдеться про громадян віком від 18 до 24 років.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" в понеділок, 17 лютого, повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

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Статистика заявок на укладення контракту в "Резерв+"

Представник Міноборони зазначив, що службову інформацію не розкривають, однак у застосунку "Резерв+" вже більше десятьох тисяч звернень.

Як подати заявку на підписання контракту:

через "Резерв+";

через сайт;

зателефонувавши на гарячу лінію Міноборони: "1512".

"Застосунок "Резерв+" — не єдиний "вхід", скажімо так, у цей "периметр", тому що є ще можливість безпосередньо у бригадах рекрутуватися, є центр рекрутингу, є сайт "18–24". Тобто є кілька можливостей потрапити на цей контракт", — підсумував Лазуткін.

Нагадаємо, деяким добровольцям віком від 18 до 24 років можуть відмовити в підписанні контракту. Йдеться про юнаків, які мають проблеми зі здоров'ям, погану фізичну підготовку та не відповідають моральним критеріям.

Раніше ми повідомляли, що після завершення контракту військовослужбовців не призиватимуть до лав ЗСУ щонайменше впродовж року. Також такі бійці матимуть право виїхати за кордон.