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"Контракт 18–24" — в МОУ назвали количество желающих служить

18 февраля 2025 04:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Сколько юношей подали заявки на заключение "Контракта 18–24" в "Резерв+"
Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: versii.if.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Заявки на заключение годового контракта на службу в ВСУ подали уже более десяти тысяч юношей. Речь идет о гражданах в возрасте от 18 до 24 лет.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" в понедельник, 17 февраля, сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

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Представитель Минобороны отметил, что служебную информацию не раскрывают, однако в приложении "Резерв+" уже более десяти тысяч обращений.

Как подать заявку на подписание контракта:

  • через "Резерв+";
  • через сайт;
  • позвонив на горячую линию Минобороны: "1512".

"Приложение "Резерв+" — не единственный "вход", скажем так, в этот "периметр", потому что есть еще возможность непосредственно в бригадах рекрутироваться, есть центр рекрутинга, есть сайт "1824". То есть есть несколько возможностей попасть на этот контракт", — подытожил Лазуткин.

Напомним, некоторым добровольцам в возрасте от 18 до 24 лет могут отказать в подписании контракта. Речь идет о юношах, которые имеют проблемы со здоровьем, плохую физическую подготовку и не соответствуют моральным критериям.

Ранее мы сообщали, что после завершения контракта военнослужащих не будут призывать в ряды ВСУ минимум в течение года. Также такие бойцы будут иметь право выехать за границу.

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