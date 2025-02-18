Сколько юношей подали заявки на заключение "Контракта 18–24" в "Резерв+"

Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: versii.if.ua

Заявки на заключение годового контракта на службу в ВСУ подали уже более десяти тысяч юношей. Речь идет о гражданах в возрасте от 18 до 24 лет.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" в понедельник, 17 февраля, сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

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Статистика заявок на заключение контракта в "Резерв+"

Представитель Минобороны отметил, что служебную информацию не раскрывают, однако в приложении "Резерв+" уже более десяти тысяч обращений.

Как подать заявку на подписание контракта:

через "Резерв+";

через сайт;

позвонив на горячую линию Минобороны: "1512".

"Приложение "Резерв+" — не единственный "вход", скажем так, в этот "периметр", потому что есть еще возможность непосредственно в бригадах рекрутироваться, есть центр рекрутинга, есть сайт "18–24". То есть есть несколько возможностей попасть на этот контракт", — подытожил Лазуткин.

Напомним, некоторым добровольцам в возрасте от 18 до 24 лет могут отказать в подписании контракта. Речь идет о юношах, которые имеют проблемы со здоровьем, плохую физическую подготовку и не соответствуют моральным критериям.

Ранее мы сообщали, что после завершения контракта военнослужащих не будут призывать в ряды ВСУ минимум в течение года. Также такие бойцы будут иметь право выехать за границу.