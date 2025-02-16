Для отримання грошей за таким контрактом до ЗС У треба пройти три етапи

Бійці ЗСУ проходять навчання. Фото: Генштаб ЗСУ

Проєкт "Контракт 18-24", який передбачає залучання до ЗСУ молодих українців, має потужний мотиваційний пакет. Проте виплату в мільйон гривень отримають не тільки ці контрактники, але й добровольці такого ж віку, які долучились до ЗСУ раніше.

Про це заявив заступник Міністра Оборони України генерал-лейтенант Євген Мойсюк.

Читайте також:

Що входить в мотиваційний пакет

За його словами, виплата в один мільйон гривень буде здійснюватись в три етапи: перший етап — підписання контракту. Після підписання контракта протягом п'яти робочих діб контрактник отримує 200 000 грн. Другий етап — після завершення підготовки яка буде тривати близько трьох місяців — ще 300,000 грн.

"Тобто, фактично ще до початку участі у бойових діях контрактник отримає 500 тисяч гривень. І ще 500 тисяч він отримає після завершення контракту через рік", — зазначив Мойсюк.

А ще будуть суттєві пільги. Це, наприклад, медичне страхування та медичне забезпечення, різні компенсації на оплату ЖКХ та транспорт, можливість навчатись у вищих навчальних закладах на вибір без додаткових іспитів, і можливість підписати угоду про іпотеку на отримання житла з нульовою відсотковою ставкою.

За якими спеціальностями набирають на цей проєкт

Євген Мойсюк зазначив, що для такого контракту доступні дев'ять спеціальностей: стрілець, старший стрілець, гранатометник, помічник гранатометника, старший гранатометник, розвідник, старший розвідник, стрілець-санітар і стрілець-снайпер.

Представник Міноборони підтвердив, що подібні виплати також отримають і ті, хто добровільно пішов на фронт і хто входить до вікової категорії 18-24 роки й хто знаходиться на цих дев'яти посадах.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Третя штурмова бригада відкриває набір на тилові посади.

Також ми інформували, куди можуть відправити служити чоловіків старше 50 років.