Для получения денег по такому контракту в ВС У надо пройти три этапа

Бойцы ВСУ проходят обучение. Фото: Генштаб ВСУ

Проект "Контракт 18-24", который предусматривает привлечение в ВСУ молодых украинцев, имеет мощный мотивационный пакет. Однако выплату в миллион гривен получат не только эти контрактники, но и добровольцы такого же возраста, которые присоединились к ВСУ ранее.

Об этом заявил заместитель Министра обороны Украины генерал-лейтенант Евгений Мойсюк.

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Что входит в мотивационный пакет

По его словам, выплата в один миллион гривен будет осуществляться в три этапа: первый этап - подписание контракта. После подписания контракта в течение пяти рабочих суток контрактник получает 200 000 грн. Второй этап - после завершения подготовки которая будет длиться около трех месяцев - еще 300,000 грн.

"То есть, фактически еще до начала участия в боевых действиях контрактник получит 500 тысяч гривен. И еще 500 тысяч он получит после завершения контракта через год", — отметил Мойсюк.

А еще будут существенные льготы. Это, например, медицинское страхование и медицинское обеспечение, различные компенсации на оплату ЖКХ и транспорт, возможность учиться в высших учебных заведениях на выбор без дополнительных экзаменов, и возможность подписать соглашение об ипотеке на получение жилья с нулевой процентной ставкой.

По каким специальностям набирают на этот проект

Евгений Мойсюк отметил, что для такого контракта доступны девять специальностей: стрелок, старший стрелок, гранатометчик, помощник гранатометчика, старший гранатометчик, разведчик, старший разведчик, стрелок-санитар и стрелок-снайпер.

Представитель Минобороны подтвердил, что подобные выплаты также получат и те, кто добровольно ушел на фронт и кто входит в возрастную категорию 18-24 года и кто находится на этих девяти должностях.

Напомним, мы сообщали, что Третья штурмовая бригада открывает набор на тыловые должности.

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