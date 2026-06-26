Контракт, підписаний під час війни, не продовжується автоматично

Українські військовослужбовці. Фото: 41 ОМБр

Любомир Кучер редактор, юрист

Військовослужбовці, які підписали контракт на військову службу, можуть залишитися в ЗСУ після завершення контракту. Частина контрактів може продовжитися автоматично. Але це не стосується тих випадків, коли контракт був підписаний після 24 лютого 2022 року.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Види військової служби в Україні

Військова служба в Україні відбувається у кількох різних форматах. Перш за все, це контрактна служба, коли військовослужбовці підписують контракт на певний термін служби.

Крім того, в умовах війни частина військових потрапила до ЗСУ по мобілізації. Мобілізовані військовослужбовці перебувають на службі до демобілізації, тобто фактично до кінця війни.

Раніше існував ще один вид служби, строкова служба. Але змінами у законодавстві строкову службу скасували, замінивши іншими видами військової підготовки.

Звільнення після контракту: коли автоматичне продовження не є агрументом

До юристів звернувся громадянин, який перебуває у лавах Збройних сил України на контрактній основі. Чоловік поцікавився варіантами із закінченням контракту, зокрема, можливістю його автоматичного продовження без інформування самого військового.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили, що у деяких випадках це можливо. Адвокат Юрій Айвазян нагадав: "Частина восьма статті 23 Закону "Про військову службу" справді передбачає, що під час особливого періоду дія контракту військовослужбовців може продовжуватися понад встановлені строки, зокрема на період дії воєнного стану".

Але, додав Айвазян, це не стосується тих контрактів, які підписані під час війни. Юрист підкреслив: "Автоматичне продовження не може використовуватись як аргумент проти звільнення, якщо настав строк закінчення контракту, укладеного під час воєнного стану".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що офіцер має право звільнитися із ЗСУ після завершення контракту.

Якщо військовослужбовець підписав контракт на військову службу під час воєнного стану, він може звільнитися після завершення терміну дії контракту. На процес звільнення не впливає звання військового, таке право мають і рядові, офіцери. Але після звільнення цю особу можуть мобілізувати до лав ЗСУ.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи можна виїхати за кордон після того, як закінчився контракт із ЗСУ.

Військовослужбовець, який підписав контракт із ЗСУ під час повномасштабної війни, має право звільнитися з армії після завершення контракту. А от питання виїзду за кордон після звільнення залежить від того, який саме контракт громадянин підписував.