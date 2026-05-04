Контракт мобілізованого із тиловою частиною після БЗВП: будуть проблеми

Якщо військовослужбовець був мобілізований і проходить курс базової військової підготовки, він теоретично може підписати контракт. При цьому контракт може бути підписаний і з тиловим підрозділом. Але при цьому існує низка нюансів, які необхідно врахувати.

Військова служба в Україні

Військова служба в Україні відбувається у кількох форматах. Один із них уже скасований, це строкова військова служба.

У складі Збройних сил України можуть служити, з одного боку, мобілізовані громадяни. Також в ЗСУ служать військові, які підписали контракт на військову службу.

До юристів звернувся громадянин, який був мобілізований до лав Збройних сил України. Чоловік розповів, що зараз проходить процес базової загальної військової підготовки.

Нюанси підписання контракту з тиловим підрозділом

Громадянин поцікавився, чи може він підписати контракт на військову службу, перебуваючи на БЗВП. Зокрема, чи можна підписати контракт із тиловим підрозділом.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, наголосив на тому, що цей крок є не дуже реальним: "Для потрапляння в тилову частину повинна бути законна підстава. Найчастіше нею є висновок ВЛК, в якому військовослужбовець визнаний придатним до служби в тилових частинах, ТЦК тощо. До того ж необхідно мати письмове відношення з ВЧ, де особа бажає служити".

Айвазян підкреслив ще один важливий момент: "Ви повинні знати, що командир навчального центру такі рішення в більшості випадків не приймає. Тому рапорт на переміщення в бажану частину приходиться подавати командиру військової частини, в яку військовослужбовець буде зарахований в особовий склад після БЗВП".

Якщо громадянин, який був мобілізований до ЗСУ, хоче перейти на контрактну форму служби, він має таке право. При цьому термін дії контракту не може бути меншим за визначений у законодавстві.

Громадяни, молодші 25 років, мають право оформити однорічний "Контракт 18-24". Протягом п’яти робочих днів після підписання контракту такі військові отримують першу виплату.