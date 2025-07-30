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Головна Мобілізація Контракти 18–24 — чому молодь мотивованіша

Контракти 18–24 — чому молодь мотивованіша

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 17:42
Контракт 18–24 — юрист назвав причину високої ефективності
Молодь у ЗСУ. Фото: Бригада Азов

Програма добровільної служби 18-24 вже демонструє обнадійливі результати. За словами військового юриста Тараса Боровського, молодь, яка долучається до ЗСУ через цей механізм, часто виявляється більш вмотивованою. Їхня готовність, гнучкість і патріотичний настрій роблять їх ефективнішими в бойових умовах.

Про це юрист Тарас Боровський розповів в ефірі програми День.LIVE в середу, 30 липня.

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За словами Тараса Боровського, програма "18–24" вже довела свою ефективність: підготовка стартувала ще в лютому, і лише нещодавно перші молоді військовослужбовці почали виконувати бойові завдання. Юрист зазначає, що ці юнаки та дівчата часто демонструють вищу мотивацію та психологічну стійкість порівняно з мобілізованими чоловіками у віці 30+.

"Молоді люди ще не пов'язані якимись сімейними узами, проблемами, не мають стійкого робочого місця, зрозумілого для них, що вони там будуть працювати все життя і якоїсь стійкої зрозумілої кар'єрної драбини, на яку вони стали. […] Вони щиро можуть любити Батьківщину, вони щиро піддаються на патріотичну риторику, з ними легше працювати в плані морально-психологічного забезпечення", — вважає Боровський.

Програма передбачає один рік служби, з яких щонайменше шість місяців припадає на участь у бойових діях. За це учасники отримують 1 мільйон гривень протягом року, а після завершення контракту звільняються від мобілізації на рік і мають право виїзду за кордон. На думку юриста, це не лише ефективний оборонний інструмент, а й соціальний трамплін для молоді, яка шукає можливостей самореалізації.

Нагадаємо, що військовозобов’язаний громадянин, якого ТЦК оголосив у розшук, може зняти себе з цього статусу одним із двох способів. Найоперативнішим є особисте звернення до територіального центру комплектування.

Раніше ми також повідомляли, що згідно з українським законодавством, прибуття до ТЦК та СП за повісткою є обов’язковим. Водночас існують винятки з цього правила — зокрема, для осіб віком понад 60 років.
 

армія військовий облік мобілізація ТЦК та СП добровольці
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
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