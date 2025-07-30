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Главная Мобилизация Контракты 18–24 — почему молодежь более мотивирована

Контракты 18–24 — почему молодежь более мотивирована

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 17:42
Программа 18-24 формирует новую мотивационную модель для ВСУ
Украинский военный в форме. Фото: Unsplash

Программа добровольной службы 18-24 уже демонстрирует обнадеживающие результаты. По словам военного юриста Тараса Боровского, молодежь, которая приобщается к ВСУ через этот механизм, часто оказывается более мотивированной. Их готовность, гибкость и патриотический настрой делают их более эффективными в боевых условиях.

Об этом юрист Тарас Боровский рассказал в эфире программы День.LIVE в среду, 30 июля.

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По словам Тараса Боровского, программа "18-24" уже доказала свою эффективность: подготовка стартовала еще в феврале, и лишь недавно первые молодые военнослужащие начали выполнять боевые задачи. Юрист отмечает, что эти юноши и девушки часто демонстрируют более высокую мотивацию и психологическую устойчивость по сравнению с мобилизованными мужчинами в возрасте 30+.

"Молодые люди еще не связаны какими-то семейными узами, проблемами, не имеют устойчивого рабочего места, понятного для них, что они там будут работать всю жизнь и какой-то устойчивой понятной карьерной лестницы, на которую они стали. [...] Они искренне могут любить Родину, они искренне поддаются на патриотическую риторику, с ними легче работать в плане морально-психологического обеспечения", — считает Боровский.

Программа предусматривает один год службы, из которых не менее шести месяцев приходится на участие в боевых действиях. За это участники получают 1 миллион гривен в течение года, а после завершения контракта освобождаются от мобилизации на год и имеют право выезда за границу. По мнению юриста, это не только эффективный оборонный инструмент, но и социальный трамплин для молодежи, которая ищет возможностей самореализации.

Напомним, что военнообязанный гражданин, которого ТЦК объявил в розыск, может снять себя с этого статуса одним из двух способов. Самым оперативным является личное обращение в территориальный центр комплектования.

Ранее мы также сообщали, что согласно украинскому законодательству, прибытие в ТЦК и СП по повестке является обязательным. В то же время существуют исключения из этого правила — в частности, для лиц старше 60 лет.

армия военный учет мобилизация ТЦК и СП добровольцы
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
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