Выпускать за границу могут даже тех, кто продолжает службу в ВСУ по контракту 18-24

Контрактников проекта "18-24" могут выпустить за границу
Военнослужащие после завершения контракта по проекту "Контракт 18-24" гарантированно не будут призываться в ряды вооруженных сил в течение 12 месяцев. Также у них будет возможность выехать за границу в отпуск, даже если на момент окончания контракта бойцу исполнится 25 лет.
Об этом заявил заместитель Министра обороны Украины генерал-лейтенант Евгений Мойсюк.
Что известно о возможности выехать за границу
По его словам, так же остается бойцами право выезда за границу и во время ежегодного отпуска. Имеется в виду отпуск во время службы в ВСУ.
Кроме того, Мойсюк отметил, что подготовка контрактников будет длительной и будет состоять из трех этапов: непосредственно рекрутинг, подготовка, выполнение боевых задач.
"В третий этап подготовки будет входить так называемая адаптация. Она будет длиться не менее двух недель и эта адаптация будет исключительно в бригадах, в непосредственной близости к переднему краю", — сказал военный.
Через год возможно увольнение из рядов вооруженных сил. Причем это касается любых случаев: то ли продолжится действие состояния военного времени, то ли завершится война.
Представитель Минобороны добавил, что ответственность за подготовку будут нести представители тех воинских частей, с которыми будет подписан контракт. Например, легендарная 95-я отдельная десантная-штурмовая бригада. Она будет участвовать в этом проекте.
"Также для подготовки будут привлечены специалисты бригады по конкретным направлениям - все будет происходить на полигонах несколько удаленных от района выполнения задач", — отметил Мойсюк.
Подать заявку можно на сайте 18-24.army.gov.ua или через приложение "Резерв+".
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