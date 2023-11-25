Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow В Україні можуть звільнити від мобілізації ще одну категорію — про кого йдеться arrow

В Україні можуть звільнити від мобілізації ще одну категорію — про кого йдеться

25 листопада 2023 13:30
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
В Україні можуть звільнити від мобілізації ще одну категорію — про кого йдеться
Мобілізовані українці. Фото: АрміяInform
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

У Верховній Раді України пропонують звільнити від мобілізації волонтерів. Відповідний законопроєкт про внесення змін до статті закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" зареєстрували у листопаді. 

Чи можливо звільнити волонтерів від мобілізації пояснив адвокат Володимир Крекотня.

Читайте також:

Звільнення волонтерів від мобілізації в Україні

У пояснювальній записці зазначається, що волонтерською діяльністю, як правило, займаються і ті громадяни, які за віком та формально за станом здоров'я є військовозобов’язаними, але з різних причин реально не можуть служити у військових підрозділах та виконувати бойові та інші завдання.

Водночас більшість волонтерів їздять у зону бойових дій, аби доставити допомогу українським бійцям та цивільним, проте їхній діяльності часто заважають різні дії представників ТЦК та СП. 

Зокрема, під "атаки" військкоматів потрапляють волонтери, які суттєво допомагають державі у вирішенні важливих завдань, які не можна вирішити через брак бюджетних коштів.

Тому в Раді пропонують такі зміни:

Під час мобілізації призову на військову службу не підлягатимуть громадяни України призовного віку та стану, які працюють (не менш як на 0,75 ставки) або займаються підприємницькою діяльністю та офіційно займаються волонтерською діяльністю.

Для звільнення від мобілізації волонтер повинен входити до Реєстру волонтерів, мати посвідчення волонтера затвердженого зразка та мати підтверджувальні документи, що у поточному або попередньому місяці здійснювали волонтерську діяльність.

Раніше ми писали, що частина призовників в Україні мають право на відстрочку. Це стосується і осіб, які засуджені за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Крім того, в Україні частішають випадки, коли обмежено придатні особи опиняються на передовій. Чому так відбувається, пояснив адвокат.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу - 80x80

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

10:57 Зірка Дизель Шоу тепер не одна — Вікторія Булітко презентувала романтичний дует

06:40 Ціни на металобрухт в Україні — скільки коштує 1 кг чорних металів у кінці листопада

04:33 Хто з українських чоловіків може втратити відстрочку від мобілізації — закон

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

Актуальне по темі