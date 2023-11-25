В Україні можуть звільнити від мобілізації ще одну категорію — про кого йдеться

Мобілізовані українці. Фото: АрміяInform

У Верховній Раді України пропонують звільнити від мобілізації волонтерів. Відповідний законопроєкт про внесення змін до статті закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" зареєстрували у листопаді.

Чи можливо звільнити волонтерів від мобілізації пояснив адвокат Володимир Крекотня.

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Звільнення волонтерів від мобілізації в Україні

У пояснювальній записці зазначається, що волонтерською діяльністю, як правило, займаються і ті громадяни, які за віком та формально за станом здоров'я є військовозобов’язаними, але з різних причин реально не можуть служити у військових підрозділах та виконувати бойові та інші завдання.

Водночас більшість волонтерів їздять у зону бойових дій, аби доставити допомогу українським бійцям та цивільним, проте їхній діяльності часто заважають різні дії представників ТЦК та СП.

Зокрема, під "атаки" військкоматів потрапляють волонтери, які суттєво допомагають державі у вирішенні важливих завдань, які не можна вирішити через брак бюджетних коштів.

Тому в Раді пропонують такі зміни:

Під час мобілізації призову на військову службу не підлягатимуть громадяни України призовного віку та стану, які працюють (не менш як на 0,75 ставки) або займаються підприємницькою діяльністю та офіційно займаються волонтерською діяльністю.

Для звільнення від мобілізації волонтер повинен входити до Реєстру волонтерів, мати посвідчення волонтера затвердженого зразка та мати підтверджувальні документи, що у поточному або попередньому місяці здійснювали волонтерську діяльність.

Раніше ми писали, що частина призовників в Україні мають право на відстрочку. Це стосується і осіб, які засуджені за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Крім того, в Україні частішають випадки, коли обмежено придатні особи опиняються на передовій. Чому так відбувається, пояснив адвокат.