Костенко рассказал, почему новые руководители ТЦК не выполняют планы по мобилизации

Украинские военные. Фото: Генштаб

Летом Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении руководителей областных ТЦК, а на их место назначил боевых офицеров. Однако теперь военкоматы стали хуже выполнять планы по мобилизации.

Почему так происходит, рассказал секретарь комитета Совета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью Радио NV.

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"Решение, конечно, политическое, но главное, чтобы оно не привело к провалу мобилизации. И опыт показал, что так оно есть", — сказал Костенко.

Он объяснил, что работа по мобилизации не дается легко тем, кто имеет опыт боевых действий, потому что предполагает выполнение различных задач.

"Мобилизационная работа — это совсем другая работа. Это не воевать, это не готовить бойцов. Это взаимодействие с местными органами самоуправления, это взаимодействие с правоохранительными органами, это взаимодействие со всеми предприятиями — и частными, и государственной собственности", — рассказал нардеп.

По словам Костенко, у военкомов должно быть понимание, как выполнять те задачи, которые ставят сверху по плану мобилизации, поэтому это очень сложная работа.

"И лучший командир бригады… Мне очень сложно представить, что меньше полугода у него пойдет на то, чтобы понять, как ему нужно работать", — добавляет он.

Кроме того, Костенко считает что новоназначенные военными боятся допустить ошибку.

Ранее мы писали, что сотрудникам ТЦК не разрешается останавливать граждан, проверять их документы или вручать им повестки. Впрочем, вскоре полномочия военкоматов будут расширяться.

Также напомним, что Подоляк заявил, что в Украине есть потребность в изменении модели проведения мобилизации. Это спровоцировано состоянием украинцев, которые сейчас находятся в психоэмоциональной яме.