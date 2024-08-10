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Крайний срок оформления отсрочки — когда это реально сделать

10 августа 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка от мобилизации – оформление отсрочки – когда это возможно сделать
Оформление отсрочки в ТЦК. Фото: УНИАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанные граждане страны, имеющие право на отсрочку от мобилизации, могут оформить отсрочку до момента зачисления в состав воинской части и обретения статуса военнослужащего. В таком статусе получение отсрочки уже невозможно.

Об этом в комментарии ТСН рассказала адвокат Марина Бекало.

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Часть военнообязанных граждан Украины имеет право на отсрочку военной службы в особый период.

Юрист объяснила, имеет ли отсрочка какой-то срок, в течение которого гражданину, желающему использовать свое законное право, нужно обратиться в территориальный центр комплектования с заявлением об отсрочке.

Когда заканчивается возможность оформления отсрочки

По словам Марины Бекало, оформить отсрочку военнообязанный имеет право в любой момент.

Главное — успеть завершить процесс до начала исполнения воинского долга.

То есть отсрочку можно оформить до того момента, когда гражданина отправят в сборный пункт или отнесут в списки личного состава воинской части. Потому что это означает, что военнообязанный уже приобрел статус военнослужащего — а в таком статусе оформить отсрочку уже невозможно.

Напомним, что военнообязанный гражданин, близкий родственник которого принимал участие в войне и пропал без вести, имеет право на отсрочку от мобилизации в особый период, для этого ему нужно подать заявление в территориальный центр комплектования.

Кроме того, такое право также имеют близкие родственники не только военных, но и гражданских, пропавших без вести во время войны.

мобилизация война в Украине отсрочка военнообязанные военнослужащие

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