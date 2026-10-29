Український фермер на пасовищі зі своєю отарою овець. Фото ілюстративне: rubryka.com

Фермерські господарства мають відповідати встановленим вимогам, щоб отримати статус критично важливих підприємств і бронювати працівників. На Полтавщині для різних напрямів агросектору діють окремі критерії. Одним із прикладів стало господарство "Х*****о-Агро", якому відповідний статус надали розпорядженням начальника Полтавської обласної військової адміністрації Віталія Дяківнича від 23 жовтня 2026 року.

Про це повідомило медіа ЗМІСТ, передає Новини.LIVE.

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Які критерії діють для аграріїв

На Полтавщині вимоги залежать від виду діяльності господарства.

Рослинницькі підприємства мають сплачувати щонайменше 2 988 грн податків та єдиного соціального внеску на гектар угідь. Також потрібно мати одного працівника на кожні 20 гектарів.

Для тваринницьких ферм установили мінімум у 100 голів умовного поголів'я та сім працівників. Рибні господарства повинні мати щонайменше сім працівників.

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Які документи потрібні для отримання статусу

Підприємство має надати позитивний висновок районної військової адміністрації. Також потрібне підтвердження територіального центру комплектування та соціальної підтримки про відсутність порушень законодавства у сфері мобілізації.

Крім того, керівники та власники господарства не повинні мати обвинувальних вироків за злочини проти основ національної безпеки України.

Як господарство отримало статус на Полтавщині

Полтавська ОВА визнала фермерське господарство "Х*****о-Агро" критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

За даними ЗМІСТу, господарство відповідає трьом критеріям, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року № 76. Вони стосуються важливості підприємства для економіки, забезпечення потреб населення та підтримки Збройних Сил України й інших військових формувань.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Мінагрополітики оновило критерії для отримання статусу критично важливого підприємства. Аграрні, лісові та рибні господарства мають відповідати вимогам щодо площі угідь, кількості працівників та обсягів виробництва.

Водночас бронювання має обмеження. Воно поширюється на офіційно працевлаштованих військовозобов'язаних працівників, які відповідають установленим вимогам. Відстрочка не є безстроковою: строк бронювання, затвердженого Мінекономіки, не може перевищувати шести місяців.