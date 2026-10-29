Украинский фермер на пастбище со своим стадом овец. Фото иллюстративное: rubryka.com

Фермерские хозяйства должны соответствовать установленным требованиям, чтобы получить статус критически важных предприятий и бронировать работников. В Полтавской области для различных направлений агросектора действуют отдельные критерии. Одним из примеров стало хозяйство "Х*****о-Агро", которому соответствующий статус был присвоен распоряжением начальника Полтавской областной военной администрации Виталия Дякивнича от 23 октября 2026 года.

Об этом сообщило медиа ЗМІСТ, передает Новини.LIVE.

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Какие критерии действуют для аграриев

В Полтавской области требования зависят от вида деятельности хозяйства.

Растениеводческие предприятия должны уплачивать не менее 2 988 грн налогов и единого социального взноса на гектар угодий. Также необходимо иметь одного работника на каждые 20 гектаров.

Для животноводческих ферм установлен минимум в 100 голов условного поголовья и семь работников. Рыбные хозяйства должны иметь не менее семи работников.

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Какие документы необходимы для получения статуса

Предприятие должно предоставить положительное заключение районной военной администрации. Также требуется подтверждение территориального центра комплектования и социальной поддержки об отсутствии нарушений законодательства в сфере мобилизации.

Кроме того, руководители и владельцы хозяйства не должны иметь обвинительных приговоров за преступления против основ национальной безопасности Украины.

Как хозяйство получило статус в Полтавской области

Полтавская областная государственная администрация признала фермерское хозяйство "Х*****о-Агро" критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

По данным ЗМІСТ, хозяйство соответствует трем критериям, определенным постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 2023 года № 76. Они касаются важности предприятия для экономики, обеспечения потребностей населения и поддержки Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Минагрополитики обновило критерии для получения статуса критически важного предприятия. Аграрные, лесные и рыбные хозяйства должны соответствовать требованиям относительно площади угодий, количества работников и объемов производства.

В то же время бронирование имеет ограничения. Оно распространяется на официально трудоустроенных военнообязанных работников, которые соответствуют установленным требованиям. Отсрочка не является бессрочной: срок бронирования, утвержденный Минэкономики, не может превышать шести месяцев.