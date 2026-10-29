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Главная Мобилизация Критерии для ферм: при каких условиях аграрии имеют право на бронирование

Критерии для ферм: при каких условиях аграрии имеют право на бронирование

Ua ru
29 октября 2026 06:30
Фермерское хозяйство получило статус критически важного rubryka.com
Украинский фермер на пастбище со своим стадом овец. Фото иллюстративное: rubryka.com

Фермерские хозяйства должны соответствовать установленным требованиям, чтобы получить статус критически важных предприятий и бронировать работников. В Полтавской области для различных направлений агросектора действуют отдельные критерии. Одним из примеров стало хозяйство "Х*****о-Агро", которому соответствующий статус был присвоен распоряжением начальника Полтавской областной военной администрации Виталия Дякивнича от 23 октября 2026 года.

Об этом сообщило медиа ЗМІСТ, передает Новини.LIVE.

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Какие критерии действуют для аграриев

В Полтавской области требования зависят от вида деятельности хозяйства.

Растениеводческие предприятия должны уплачивать не менее 2 988 грн налогов и единого социального взноса на гектар угодий. Также необходимо иметь одного работника на каждые 20 гектаров.

Для животноводческих ферм установлен минимум в 100 голов условного поголовья и семь работников. Рыбные хозяйства должны иметь не менее семи работников.

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Для большинства предприятий минимальный стаж работы сотрудников сократили до трех месяцев.

Какие документы необходимы для получения статуса

Предприятие должно предоставить положительное заключение районной военной администрации. Также требуется подтверждение территориального центра комплектования и социальной поддержки об отсутствии нарушений законодательства в сфере мобилизации.

Кроме того, руководители и владельцы хозяйства не должны иметь обвинительных приговоров за преступления против основ национальной безопасности Украины.

Как хозяйство получило статус в Полтавской области

Полтавская областная государственная администрация признала фермерское хозяйство "Х*****о-Агро" критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

По данным ЗМІСТ, хозяйство соответствует трем критериям, определенным постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 2023 года № 76. Они касаются важности предприятия для экономики, обеспечения потребностей населения и поддержки Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Минагрополитики обновило критерии для получения статуса критически важного предприятия. Аграрные, лесные и рыбные хозяйства должны соответствовать требованиям относительно площади угодий, количества работников и объемов производства.

В то же время бронирование имеет ограничения. Оно распространяется на официально трудоустроенных военнообязанных работников, которые соответствуют установленным требованиям. Отсрочка не является бессрочной: срок бронирования, утвержденный Минэкономики, не может превышать шести месяцев.

сельское хозяйство фермеры критическая инфраструктура аграрии бронирование предприятия
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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