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Куди звертатися мобілізованим, яких відправляють на фронт без підготовки

11 липня 2024 09:24
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Війна в Україні — що робити, якщо вас відправили на фронт без військової підготовки
Українські військовослужбовці на фронті. Фото: Miranzo/Anadolu
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні триває загальна мобілізація. Військовозобов'язаних чоловіків призивають до лав ЗСУ задля захисту країни від російських окупантів. Кожен мобілізований громадянин обов'язково має пройти військову підготовку. Проте, трапляються випадки, коли мобілізованих одразу відправляють на нуль без належної підготовки, що є грубим порушенням законодавства.

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Що робити у такій ситуації та куди звертатися, розповів народний депутат та секретар оборонного комітету Верховної Ради України Роман Костенко у коментарі 24 каналу.

 

 

Війна в Україні — що робити, якщо вас відправили на фронт без військової підготовки
Секретар оборонного комітету ВРУ Роман Костенко. Фото: Роман Костенко/Facebook

Куди звертатися мобілізованому, якщо відправляють на фронт без військової підготовки

Закон чітко регламентує, що кожен мобілізований громадянин України має пройти військову підготовку відповідно до встановлених стандартів.

За словами Романа Костенко, якщо цієї норми закону не було дотримано й особи направили одразу у зону бойових дій без належного навчання, необхідно негайно повідомити про це на "гарячу лінію" Міністерства оборони України — 1512. Це є основним засобом для подання скарг і звернень щодо подібних порушень.

Також мобілізовані, які не отримали належної підготовки, можуть звертатися до:

  • Служби безпеки України (СБУ);
  • Державного бюро розслідувань (ДБР).

Відповідні органи зобов'язані провести ретельне розслідування та притягнути до відповідальності винних осіб. 

Раніше ми писали, чи можуть відправити на фронт непідготовленого військовослужбовця, який пропустив військову підготовку.

Нагадаємо, ми інформували, скільки триває підготовка мобілізованих без досвіду перед відправкою на фронт.

Також ми повідомляли, кого не можуть мобілізувати до лав ЗСУ без власної згоди.

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