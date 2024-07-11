Война в Украине — что делать, если вас отправили на фронт без военной подготовки

Украинские военнослужащие на фронте. Фото: Miranzo/Anadolu

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Военнообязанных мужчин призывают в ряды ВСУ для защиты страны от российских оккупантов. Каждый мобилизованный гражданин обязательно должен пройти военную подготовку. Однако бывают случаи, когда мобилизованных сразу отправляют на ноль без должной подготовки, что является грубым нарушением законодательства.

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Что делать в такой ситуации и куда обращаться, рассказал народный депутат и секретарь оборонного комитета Верховной Рады Украины Роман Костенко в комментарии 24 каналу.

Секретарь оборонного комитета ВРУ Роман Костенко. Фото: Роман Костенко/Facebook

Куда обращаться мобилизованному, если отправляют на фронт без военной подготовки

Закон четко регламентирует, что каждый мобилизованный гражданин Украины должен пройти военную подготовку в соответствии с установленными стандартами.

По словам Романа Костенко, если эта норма закона не была соблюдена и лицо направили сразу в зону боевых действий без надлежащего обучения, необходимо немедленно сообщить об этом на "горячую линию" Министерства обороны Украины — 1512. Это является основным средством для подачи жалоб и обращений по поводу подобных нарушений.

Также мобилизованные, не получившие должной подготовки, могут обращаться в:

Службу безопасности Украины (СБУ);

Государственное бюро расследований (ДБР).

Соответствующие органы обязаны провести тщательное расследование и привлечь к ответственности виновных.

Ранее мы писали, могут ли отправить на фронт неподготовленного военнослужащего, пропустившего военную подготовку.

Напомним, мы информировали, сколько длится подготовка мобилизованных без опыта перед отправкой на фронт.

Также мы сообщали, кого не могут мобилизовать в ряды ВСУ без собственного согласия.