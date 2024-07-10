Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Кого не можуть мобілізувати до лав ЗСУ без власної згоди — повний перелік arrow

Кого не можуть мобілізувати до лав ЗСУ без власної згоди — повний перелік

10 липня 2024 18:40
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні 2024 — кого не мають право призивати без власної згоди
Військовозобов'язаний в ТЦК та СП з документами. Фото: armyinform.com.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні триває загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення росії. На військову службу призивають військовозобов'язаних чоловіків. Водночас законодавством передбачені певні категорії громадян, які можуть приєднатися до лав ЗСУ виключно добровільно, за власною згодою. 

Хто саме може бути мобілізований лише за власним бажанням, читайте далі в нашому матеріалі. 

Читайте також:

Так, варто зауважити, що ці категорії осіб визначені у ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію". 

 

Кого не можуть мобілізувати до лав ЗСУ без власної згоди — повний перелік
Військовозобов'язані оновлюють дані в ТЦК. Фото: armyinform.com.ua

До осіб, що не підлягають призову без добровільної згоди, належать: 

  • громадяни призовного віку, які мають право на відстрочку;
  • жінки, які стоять на військовому обліку;
  • громадяни до 25 років, які пройшли базову загальновійськову підготовку відповідно до ст. 10-1 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" чи базову військову службу;
  • особи з інвалідністю (чи може такий громадянин проходити військову службу і на яких посадах визначає військово-лікарська комісія);
  • громадяни, які перебували у ворожому полоні й повернувся в Україну в рамках обмінів.

Також добровільно долучитися до лав Збройних сил мають право жінки до 60 років, які визнані ВЛК здоровими. Вони можуть укласти контракт. Перевагу будуть мати жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю.

Раніше ми повідомляли, чи може отримати відстрочку чоловік, який нещодавно переніс хірургічну операцію та потребує реабілітації.

Нагадаємо, ми писали, кого призиватимуть до ЗСУ з липня 2024 року першочергово.

Також ми інформували, хто втратить відстрочку від мобілізації з липня 2024 року.

закон ЗСУ мобілізація військовозобов'язані військова служба

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

8 липня 2024

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога