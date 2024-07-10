Мобілізація в Україні 2024 — кого не мають право призивати без власної згоди

Військовозобов'язаний в ТЦК та СП з документами. Фото: armyinform.com.ua

В Україні триває загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення росії. На військову службу призивають військовозобов'язаних чоловіків. Водночас законодавством передбачені певні категорії громадян, які можуть приєднатися до лав ЗСУ виключно добровільно, за власною згодою.

Хто саме може бути мобілізований лише за власним бажанням, читайте далі в нашому матеріалі.

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Так, варто зауважити, що ці категорії осіб визначені у ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію".

Військовозобов'язані оновлюють дані в ТЦК. Фото: armyinform.com.ua

До осіб, що не підлягають призову без добровільної згоди, належать:

громадяни призовного віку, які мають право на відстрочку;

жінки, які стоять на військовому обліку;

громадяни до 25 років, які пройшли базову загальновійськову підготовку відповідно до ст. 10-1 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" чи базову військову службу;

особи з інвалідністю (чи може такий громадянин проходити військову службу і на яких посадах визначає військово-лікарська комісія);

громадяни, які перебували у ворожому полоні й повернувся в Україну в рамках обмінів.

Також добровільно долучитися до лав Збройних сил мають право жінки до 60 років, які визнані ВЛК здоровими. Вони можуть укласти контракт. Перевагу будуть мати жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю.

Раніше ми повідомляли, ч и може отримати відстрочку чоловік, який нещодавно переніс хірургічну операцію та потребує реабілітації.

Нагадаємо, ми писали, к ого призиватимуть до ЗСУ з липня 2024 року першочергово.

Також ми інформували, хто втратить відстрочку від мобілізації з липня 2024 року.