Виїзд для чоловіків 18-22 років — Дмитро Кухарчук назвав наслідки

Дмитро Кухарчук. Фото: Укрінформ

Заступник командира 3-го армійського корпусу ЗСУ Дмитро Кухарчук назвав наслідки закону, який дозволив чоловікам 18-22 років виїжджати за кордон. У майбутньому ця цифра може збільшитися.

Про це майор ЗСУ сказав у відео на своєму YouTube-каналі "Той самий Кухарчук".

Кухарчук висловився про дозвіл чоловікам виїжджати за кордон

За словами військового, у перший тиждень після прийняття закону про виїзд 18 та 22-річних Україну покинули тисячі юнаків. Однак ця цифра може значно зрости, якщо уряд дозволить чоловікам у віці 25 та після 60 років перетинати кордон.

"У перший тиждень України покинуло 10 тисяч чоловіків цієї категорії. Якщо ми відкриваємо кордони для чоловіків 25 та 60 і лінійно множимо, — можливо ці цифри не будуть в повній мірі відповідати дійсності, — але за перший тиждень має виїхати 87 500 тисяч. А за місяць це 350 тисяч", — сказав Кухарчук.

Крім того, майор вважає, що наслідки цього будуть відчутні і в Європі, яка не зможе впоратися із такою кількістю мігрантів.

"Таким чином ми отримуємо Європу, якщо починає підвивати, розуміючи, що з України так швидко тікають люди та свою неможливість освоїти таку кількість мігрантів у швидкий період часу. Паралельно вона підкрутить краник допомоги, тому що треба готуватися для своїх наступних бойових дій", — заявив Кухарчук.

