Головна Мобілізація Кухарчук пояснив наслідки рішення про виїзд юнаків за кордон

Кухарчук пояснив наслідки рішення про виїзд юнаків за кордон

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 08:08
Виїзд для чоловіків 18-22 років — Дмитро Кухарчук назвав наслідки
Дмитро Кухарчук. Фото: Укрінформ

Заступник командира 3-го армійського корпусу ЗСУ Дмитро Кухарчук назвав наслідки закону, який дозволив чоловікам 18-22 років виїжджати за кордон. У майбутньому ця цифра може збільшитися.

Про це майор ЗСУ сказав у відео на своєму YouTube-каналі "Той самий Кухарчук". 

Читайте також:

Кухарчук висловився про дозвіл чоловікам виїжджати за кордон

За словами військового, у перший тиждень після прийняття закону про виїзд 18 та 22-річних Україну покинули тисячі юнаків. Однак ця цифра може значно зрости, якщо уряд дозволить чоловікам у віці 25 та після 60 років перетинати кордон.

"У перший тиждень України покинуло 10 тисяч чоловіків цієї категорії. Якщо ми відкриваємо кордони для чоловіків 25 та 60 і лінійно множимо, — можливо ці цифри не будуть в повній мірі відповідати дійсності,  — але за перший тиждень має виїхати 87 500 тисяч. А за місяць це 350 тисяч", — сказав Кухарчук.

Крім того, майор вважає, що наслідки цього будуть відчутні і в Європі, яка не зможе впоратися із такою кількістю мігрантів.

"Таким чином ми отримуємо Європу, якщо починає підвивати, розуміючи, що з України так швидко тікають люди та свою неможливість освоїти таку кількість мігрантів у швидкий період часу. Паралельно вона підкрутить краник допомоги, тому що треба готуватися для своїх наступних бойових дій", — заявив Кухарчук.

Нагадаємо, раніше Дмитро Кухарчук назвав кількість людей, яку ТЦК реально мобілізує до лав ЗСУ.

А також командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький відповів, чи підтримує дозвіл виїжджати за кордон для чоловіків 18-22 років.

закон війна в Україні еміграція виїзд за кордон Третя штурмова бригада
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
