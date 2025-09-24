Видео
Кухарчук объяснил последствия решения о выезде юношей за границу

Кухарчук объяснил последствия решения о выезде юношей за границу

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 08:08
Выезд для мужчин 18-22 лет — Дмитрий Кухарчук назвал последствия
Дмитрий Кухарчук. Фото: Укринформ

Заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Кухарчук назвал последствия закона, который разрешил мужчинам 18-22 лет выезжать за границу. В будущем эта цифра может увеличиться.

Об этом майор ВСУ сказал в видео на своем YouTube-канале "Тот самый Кухарчук".

Читайте также:

Кухарчук высказался о разрешении мужчинам выезжать за границу

По словам военного, в первую неделю после принятия закона о выезде 18 и 22-летних Украину покинули тысячи юношей. Однако эта цифра может значительно возрасти, если правительство позволит мужчинам в возрасте 25 и после 60 лет пересекать границу.

"В первую неделю Украину покинуло 10 тысяч мужчин этой категории. Если мы открываем границы для мужчин 25 и 60 и линейно умножаем, — возможно эти цифры не будут в полной мере соответствовать действительности, — но за первую неделю должно выехать 87 500 тысяч. А за месяц это 350 тысяч", — сказал Кухарчук.

Кроме того, майор считает, что последствия этого будут ощутимы и в Европе, которая не сможет справиться с таким количеством мигрантов.

"Таким образом мы получаем Европу, если начинает подвывать, понимая, что из Украины так быстро убегают люди и свою невозможность освоить такое количество мигрантов в быстрый период времени. Параллельно она подкрутит краник помощи, потому что надо готовиться для своих следующих боевых действий", — заявил Кухарчук.

Напомним, ранее Дмитрий Кухарчук назвал количество людей, которое ТЦК реально мобилизует в ряды ВСУ.

А также командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий ответил, поддерживает ли разрешение выезжать за границу для мужчин 18-22 лет.

закон война в Украине эмиграция выезд за границу Третья штурмова бригада
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
