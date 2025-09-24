Дмитро Кухарчук сказав, скільки службовців можуть виконувати бойові задачі

Дмитро Кухарчук. Фото: facebook.com/dmitro.kuharcuk

Заступник командира 3-го армійського корпусу ЗСУ Дмитро Кухарчук назвав кількість українських службовців, які можуть виконувати бойові завдання. Їх залучення до війська допомогло б повністю укомплектувати армійські бригади.

Про це майор ЗСУ сказав у відео на своєму YouTube-каналі "Той самий Кухарчук".

Кухарчук сказав, скільки службовців можна відправити на фронт

Як зазначив заступник командира, за даними офіційних джерел, на сьогоднішній день на службі перебувають десятки тисяч службовців. Зокрема, 46 тисяч військових у територіальних центрах комплектування, 140 тис. поліцейських, 160 тисяч чиновників, 15 тисяч прокурорів, 40 тисяч працівників СБУ.

Кухарчук зазначив, що з урахуванням віку та статі, близько 250 тисяч осіб з цього переліку потенційно здатні проходити бойову підготовку.

"Збройні Сили України сьогодні налічують 110 бойових бригад, середня комплектація бойових бригад сьогодні складає 60%. Цифри у 250 тисяч осіб вистачить для того, щоб укомплектувати ці бригади на 100%. Ще й залишиться вісім тисяч осіб для того, щоб створити ще одну штурмову бригаду", — сказав Кухарчук.

