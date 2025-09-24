Відео
Головна Мобілізація Кухарчук розкрив кількість службовців, готових до бойових задач

Кухарчук розкрив кількість службовців, готових до бойових задач

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 09:18
Дмитро Кухарчук сказав, скільки службовців можуть виконувати бойові задачі
Дмитро Кухарчук. Фото: facebook.com/dmitro.kuharcuk

Заступник командира 3-го армійського корпусу ЗСУ Дмитро Кухарчук назвав кількість українських службовців, які можуть виконувати бойові завдання. Їх залучення до війська допомогло б повністю укомплектувати армійські бригади.

Про це майор ЗСУ сказав у відео на своєму YouTube-каналі "Той самий Кухарчук". 

Читайте також:

Кухарчук сказав, скільки службовців можна відправити на фронт

Як зазначив заступник командира, за даними офіційних джерел, на сьогоднішній день на службі перебувають десятки тисяч службовців. Зокрема, 46 тисяч військових у територіальних центрах комплектування, 140 тис. поліцейських, 160 тисяч чиновників, 15 тисяч прокурорів, 40 тисяч працівників СБУ.

Кухарчук зазначив, що з урахуванням віку та статі, близько 250 тисяч осіб з цього переліку потенційно здатні проходити бойову підготовку.

"Збройні Сили України сьогодні налічують 110 бойових бригад, середня комплектація бойових бригад сьогодні складає 60%. Цифри у 250 тисяч осіб вистачить для того, щоб укомплектувати ці бригади на 100%. Ще й залишиться вісім тисяч осіб для того, щоб створити ще одну штурмову бригаду", — сказав Кухарчук.

Нагадаємо, Дмитро Кухарчук назвав кількість людей, яку реально мобілізують до війська працівники ТЦК.

А також майор ЗСУ висловився про наслідки закону, який дозволяє чоловікам 18-22 років виїжджати за кордон під час повномасштабної війни.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
