Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Кухарчук раскрыл количество служащих, готовых к боевым задачам

Кухарчук раскрыл количество служащих, готовых к боевым задачам

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 09:18
Дмитрий Кухарчук сказал, сколько служащих могут выполнять боевые задачи
Дмитрий Кухарчук. Фото: facebook.com/dmitro.kuharcuk

Заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Кухарчук назвал количество украинских служащих, которые могут выполнять боевые задачи. Их привлечение в войско помогло бы полностью укомплектовать армейские бригады.

Об этом майор ВСУ сказал в видео на своем YouTube-канале "Тот самый Кухарчук".

Реклама
Читайте также:

Кухарчук сказал, сколько служащих можно отправить на фронт

Как отметил заместитель командира, по данным официальных источников, на сегодняшний день на службе находятся десятки тысяч служащих. В частности, 46 тысяч военных в территориальных центрах комплектования, 140 тыс. полицейских, 160 тысяч чиновников, 15 тысяч прокуроров, 40 тысяч работников СБУ.

Кухарчук отметил, что с учетом возраста и пола, около 250 тысяч человек из этого перечня потенциально способны проходить боевую подготовку.

"Вооруженные Силы Украины сегодня насчитывают 110 боевых бригад, средняя комплектация боевых бригад сегодня составляет 60%. Цифры в 250 тысяч человек хватит для того, чтобы укомплектовать эти бригады на 100%. Еще и останется восемь тысяч человек для того, чтобы создать еще одну штурмовую бригаду", — сказал Кухарчук.

Напомним, Дмитрий Кухарчук назвал количество людей, которое реально мобилизуют в армию работники ТЦК.

А также майор ВСУ высказался о последствиях закона, который позволяет мужчинам 18-22 лет выезжать за границу во время полномасштабной войны.

полиция армия война в Украине ТЦК и СП госслужащие боевые действия
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации