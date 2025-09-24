Дмитрий Кухарчук сказал, сколько служащих могут выполнять боевые задачи

Дмитрий Кухарчук. Фото: facebook.com/dmitro.kuharcuk

Заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Кухарчук назвал количество украинских служащих, которые могут выполнять боевые задачи. Их привлечение в войско помогло бы полностью укомплектовать армейские бригады.

Об этом майор ВСУ сказал в видео на своем YouTube-канале "Тот самый Кухарчук".

Кухарчук сказал, сколько служащих можно отправить на фронт

Как отметил заместитель командира, по данным официальных источников, на сегодняшний день на службе находятся десятки тысяч служащих. В частности, 46 тысяч военных в территориальных центрах комплектования, 140 тыс. полицейских, 160 тысяч чиновников, 15 тысяч прокуроров, 40 тысяч работников СБУ.

Кухарчук отметил, что с учетом возраста и пола, около 250 тысяч человек из этого перечня потенциально способны проходить боевую подготовку.

"Вооруженные Силы Украины сегодня насчитывают 110 боевых бригад, средняя комплектация боевых бригад сегодня составляет 60%. Цифры в 250 тысяч человек хватит для того, чтобы укомплектовать эти бригады на 100%. Еще и останется восемь тысяч человек для того, чтобы создать еще одну штурмовую бригаду", — сказал Кухарчук.

