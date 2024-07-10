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Купівля нерухомості без військового обліку — чи є якісь обмеження

10 липня 2024 14:48
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Чи можна в особливий період придбати нерухомість без ВОД
Оформлення купівлі-продажу нерухомості. Фото: "Новини.Pro"
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Попри особливий стан, який запроваджено в країні 24 лютого 2022 року, обмежень для військовозобов’язаних, які б стосувалися можливості здійснювати операції з нерухомістю, не існує. Це стосується навіть таких випадків, коли військовозобов’язаний громадянин не стоїть на військовому обліку.

Про це на порталі b2bconsult написав юрист Андрій Топчій.

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Під час особливого стану на військовозобов’язаних громадян України накладаються певні обмеження, які діють протягом усього часу, поки в країні триватиме воєнний стан.

Втім, частина цих обмежень не є законодавчо оформленими, а є чутками, які юристи змушені спростовувати.

Нотаріальних обмежень не існує

Так, відповідаючи на питання, чи може громадянин, який не перебуває на військовому обліку, оформити на себе нерухомість, юрист Андрій Топчій зазначив, що таких обмежень наразі не існує.

"Відсутні законодавчі обмеження для військовозобов'язаних щодо операцій із нерухомим та рухомим майном. Питання військового обліку та права розпорядження майном не пов'язані один з одним", — пояснив правник.

Нагадаємо, відповідно до нових норм, військовозобов'язані чоловіки, які мають право виїжджати з України, окрім відповідних документів, повинні пред'явити на вимогу працівників Держприкордонслужби військово-обліковий документ.

Проте є винятки — п'ять категорій чоловіків можуть не пред'являти цей документ при перетині кордону

нерухомість мобілізація військовозобов'язані нотаруіс обмеження

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