Можно ли в особый период приобрести недвижимость без ВУД

Оформление купли-продажи недвижимости. Фото: "Новини.Pro"

Несмотря на особое положение, введенное в стране 24 февраля 2022 года, ограничений для военнообязанных, которые касались возможности совершать сделки с недвижимостью, не существует. Это касается даже таких случаев, когда военнообязанный гражданин не состоит на военном учете.

Об этом на портале b2bconsult написал юрист Андрей Топчий.

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Ограничения для военнообязанных и слухи

Во время особого состояния на военнообязанных граждан Украины накладываются определенные ограничения, которые действуют в течение всего времени, пока в стране будет продолжаться военное положение.

Впрочем, часть этих ограничений законодательно не оформлены, а представляют собой слухи, которые юристы вынуждены опровергать.

Нотариальных ограничений не существует

Так, отвечая на вопрос, может ли гражданин, не состоящий на военном учете, оформить на себя недвижимость, юрист Андрей Топчий отметил, что таких ограничений не существует.

"Отсутствуют законодательные ограничения для военнообязанных по операциям с недвижимым и движимым имуществом. Вопросы военного учета и права распоряжения имуществом не связаны друг с другом", — пояснил юрист.

Напомним, согласно новым нормам, военнообязанные мужчины, имеющие право выезжать из Украины, кроме соответствующих документов, должны предъявить по требованию работников Госпогранслужбы военно-учетный документ.

Однако есть исключения — пять категорий мужчин могут не предъявлять этот документ при пересечении границы.