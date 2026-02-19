Видео
Курсант самовольно оставил службу — решение суда

Дата публикации 19 февраля 2026 15:05
Курсант сбежал со службы — какой приговор вынес суд
Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: armyinform.com

В Черниговской области курсант осенью 2024 года совершил СОЧ и не вернулся, пока его не задержали. Нарушителю уже избрали наказание.

Об этом говорится в приговоре, который Козелецкий районный суд Черниговской области принял 4 февраля, передает Новини.LIVE.

Детали дела

Курсант оставил воинскую часть 22 ноября 2024 года и не выполнял служебные обязанности более года.

"Не вернулся, проводя время по своему усмотрению, не связывая его с прохождением военной службы и не принимая никаких мер для возвращения в воинскую часть при наличии реальной на то возможности", — говорится в приговоре.

27 ноября прошлого года беглеца задержали.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый свою вину полностью признал и раскаялся. Ему назначили пять лет заключения, но в течение 30 дней со дня провозглашения приговор можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Черниговской области вынесли приговор за совершение СОЧ солдату. Военный проведет в тюрьме пять лет.

Также мы сообщали, что в Винницкой области будут судить заместителя поселкового головы. Чиновник обещал за деньги помочь военнообязанному избежать призыва.

суд армия мобилизация СОЧ военная служба судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
