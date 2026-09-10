Двох жителів Львівщини судитимуть за спробу переправити військовозобов'язаного до Угорщині

Затримання підозрюваних у переправленні. Фото: Прокуратура України

На Тернопільщині судитимуть чоловіка й жінку зі Львівської області. Їх вважають причетними до нелегального переправлення військовозобов'язаних громадян за кордон. За гроші фігуранти обіцяли вивезти до Угорщини чоловіка призовного віку. Якщо провину обвинувачених доведуть у суді, вони можуть потрапити до в'язниці.

Про це 1 вересня повідомила Тернопільська обласна прокуратура, передає Новини.LIVE.

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Деталі справи

За даними слідства, фігуранти спілкувалися із "клієнтом" у мобільному застосунку WhatsApp та запропонували йому переправлення за межі України. "Подорож" до Угорщини коштувала дев'ять тисяч доларів. Шість тисяч доларів чоловік мав віддати організатором під час зустрічі в Бережанах, а ще три тисячі доларів – сплатити після успішного проходження кордону.

У Бережанах спільники під час зустрічі з військовозобов'язаним пояснили останньому, за яким маршрутом через Закарпаття треба йти, щоб перетнути кордон, і якого алгоритму дій треба при цьому дотримуватися. Правоохоронці затримали порушників, щойно ті отримали шість тисяч доларів оплати.

Яке покарання загрожує переправникам

До суду скерували обвинувальний акт про організацію незаконного переправлення людей через державний кордон (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України). Фігурантам загрожує до дев'яти років позбавлення волі.

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Також Новини.LIVE з посиланням на Волинську обласну прокуратуру писав, що у Нововолинську військовозобов'язаний скоїв напад на працівників ТЦК та СП. Двоє людей постраждали. Згідно з рішенням суду, під час слідства порушник перебуватиме під вартою без права на звільнення під заставу.