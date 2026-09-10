Двух жителей Львовской области будут судить за попытку переправить военнообязанного в Венгрию

Задержание подозреваемых в переправке. Фото: Прокуратура Украины

На Тернопольщине будут судить мужчину и женщину из Львовской области. Их считают причастными к незаконной переправке военнообязанных граждан за границу. За деньги фигуранты обещали вывезти в Венгрию мужчину призывного возраста. Если вину обвиняемых докажут в суде, они могут попасть в тюрьму.

Об этом 1 сентября сообщила Тернопольская областная прокуратура, передает Новини.LIVE.

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Детали дела

По данным следствия, фигуранты общались с "клиентом" в мобильном приложении WhatsApp и предложили ему переправку за пределы Украины. "Путешествие" в Венгрию стоило девять тысяч долларов. Шесть тысяч долларов мужчина должен был отдать организатору во время встречи в Бережанах, а еще три тысячи долларов — оплатить после успешного пересечения границы.

В Бережанах сообщники во время встречи с военнообязанным объяснили ему, по какому маршруту через Закарпатье нужно идти, чтобы пересечь границу, и какого алгоритма действий при этом следует придерживаться. Правоохранители задержали нарушителей, как только те получили шесть тысяч долларов оплаты.

Какое наказание грозит перевозчикам

В суд направили обвинительный акт об организации незаконной переправки людей через государственную границу (ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины). Фигурантам грозит до девяти лет лишения свободы.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на Волынскую областную прокуратуру сообщал, что в Нововолынске военнообязанный совершил нападение на сотрудников ТЦК и СП. Двое человек пострадали. Согласно решению суда, на время следствия нарушитель будет находиться под стражей без права на освобождение под залог.