Двух жителей Львовской области будут судить за попытку переправить военнообязанного в Венгрию

"Билет" в Венгрию за девять тысяч долларов: дело рассмотрит суд
На Тернопольщине будут судить мужчину и женщину из Львовской области. Их считают причастными к незаконной переправке военнообязанных граждан за границу. За деньги фигуранты обещали вывезти в Венгрию мужчину призывного возраста. Если вину обвиняемых докажут в суде, они могут попасть в тюрьму.
Об этом 1 сентября сообщила Тернопольская областная прокуратура, передает Новини.LIVE.
Детали дела
По данным следствия, фигуранты общались с "клиентом" в мобильном приложении WhatsApp и предложили ему переправку за пределы Украины. "Путешествие" в Венгрию стоило девять тысяч долларов. Шесть тысяч долларов мужчина должен был отдать организатору во время встречи в Бережанах, а еще три тысячи долларов — оплатить после успешного пересечения границы.
В Бережанах сообщники во время встречи с военнообязанным объяснили ему, по какому маршруту через Закарпатье нужно идти, чтобы пересечь границу, и какого алгоритма действий при этом следует придерживаться. Правоохранители задержали нарушителей, как только те получили шесть тысяч долларов оплаты.
Какое наказание грозит перевозчикам
В суд направили обвинительный акт об организации незаконной переправки людей через государственную границу (ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины). Фигурантам грозит до девяти лет лишения свободы.
Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Zaxid.net сообщал, что житель Львова отказался от мобилизации. Мужчина заявил, что за украинцев должны воевать страны Альянса. Его приговорили к трем годам лишения свободы.
Также Новини.LIVE со ссылкой на Волынскую областную прокуратуру сообщал, что в Нововолынске военнообязанный совершил нападение на сотрудников ТЦК и СП. Двое человек пострадали. Согласно решению суда, на время следствия нарушитель будет находиться под стражей без права на освобождение под залог.