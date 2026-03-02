Відео
Головна Мобілізація Працівники ТЦК побили чоловіка — постануть перед судом

Працівники ТЦК побили чоловіка — постануть перед судом

Ua ru
Дата публікації: 2 березня 2026 00:33
Побиття чоловіка працівниками ТЦК — причетних судитимуть
Затримання військовозобов'язаного. Фото ілюстративне: ШІ

На Житомирщині працівники ТЦК побили чоловіка й не відпускали його додому. Досудове розслідування завершили — справу скерували до суду.

Про це 26 лютого повідомили в Поліції Житомирської області, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Деталі справи  

За даними правоохоронців, увечері 6 січня в кабінеті медичного центру 33-річний військовослужбовець посварився з відвідувачем і завдав останньому близько десятка ударів руками по тулуба. Потерпілий упав на підлогу. Опору чоловік не чинив, але представник ТЦК продовжив завдавати йому побоїв. Потерпілий зазнав травм середньої тяжкості. Також поліцейські з'ясували, що до побиття причетний ще один, 55-річний, військовослужбовець. Він погрожував потерпілому, силоміць утримував його у приміщенні, аби в подальшому направити на ВЛК, та щонайменше тричі вдарив по обличчю. Постраждалий просив старшого за віком військового про надання медичної допомоги — той відмовив. 

Яке покарання загрожує працівникам ТЦК

За умисне завдання людині травм середньої тяжкості 33-річному військовослужбовцю загрожує покарання від виправних робіт до трьох років в'язниці. 55-річному представнику військкомату інкримінують завдання легких травм і незаконне позбавлення людини волі. За таке порушення передбачається до трьох років обмеження або позбавлення волі. Обвинувальний акт розглянуть у суді.

Раніше стало відомо, що на Полтавщині військовослужбовець допустив зникнення записів із нагрудних камер. Його оштрафували. 

Також ми повідомляли, що правоохоронець за гроші обіцяв військовозобов'язаному роботу із бронюванням від мобілізації. Порушника судитимуть.

суд побиття мобілізація ТЦК та СП військовослужбовці
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
