Побиття чоловіка працівниками ТЦК — причетних судитимуть

На Житомирщині працівники ТЦК побили чоловіка й не відпускали його додому. Досудове розслідування завершили — справу скерували до суду.

Про це 26 лютого повідомили в Поліції Житомирської області, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

За даними правоохоронців, увечері 6 січня в кабінеті медичного центру 33-річний військовослужбовець посварився з відвідувачем і завдав останньому близько десятка ударів руками по тулуба. Потерпілий упав на підлогу. Опору чоловік не чинив, але представник ТЦК продовжив завдавати йому побоїв. Потерпілий зазнав травм середньої тяжкості. Також поліцейські з'ясували, що до побиття причетний ще один, 55-річний, військовослужбовець. Він погрожував потерпілому, силоміць утримував його у приміщенні, аби в подальшому направити на ВЛК, та щонайменше тричі вдарив по обличчю. Постраждалий просив старшого за віком військового про надання медичної допомоги — той відмовив.

Яке покарання загрожує працівникам ТЦК

За умисне завдання людині травм середньої тяжкості 33-річному військовослужбовцю загрожує покарання від виправних робіт до трьох років в'язниці. 55-річному представнику військкомату інкримінують завдання легких травм і незаконне позбавлення людини волі. За таке порушення передбачається до трьох років обмеження або позбавлення волі. Обвинувальний акт розглянуть у суді.

