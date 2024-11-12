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Лікарі з ВЛК отримали наказ визнавати всіх придатними, — нардеп

12 листопада 2024 16:06
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Мобілізація в Україні — лікарі з ВЛК отримали вказівку визнавати придатними всіх підряд
Військовозобов'язаний чоловік проходить ВЛК. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Лікарі з військово-лікарський комісій (ВЛК) отримали вказівку визнавати всіх військовозобов'язаних придатними до служби в армії. Медики самі у цьому зізнаються.

Про це повідомила голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради (ТСК), народна депутатка Анна Скороход на пресконференції. 

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За словами народної депутатки, лікарі з ВЛК самі зізнаються, що вони мають наказ визнавати всіх військовозобов'язаних придатними до служби.

"Нам неодноразово самі лікарі говорили про те, що у них є вказівка, що мають бути придатними", — сказала Скороход.

Голова ТСК додала, що "непридатних" до служби вважають окремою кастою.

Раніше ми писали, що Міністерство оборони видало наказ про мобілізацію людей з ВІЛ, туберкульозом та іншими захворюваннями.

Також ми повідомляли, що військовозобов'язані українці, яких раніше ВЛК визнала обмежено придатними, мають повторно пройти медкомісію. Зробити це необхідно до 5 лютого 2025 року.

ТЦК та СП військовозобов'язані лікарі мобілізація ВЛК

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